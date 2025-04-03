台日體育交流 日奧運國手喜多真裕美指導南市全中運選手競走

台南市長黃偉哲（右）感謝日本奧運競走國手喜多真裕美（左）指導南市選手競走技巧。（南市府提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕為強化南市競走選手的競技實力，市府特別邀請日本奧運競走國手喜多真裕美，來台指導優秀田徑選手。市長黃偉哲也前往田徑場關心全中運備戰情形，強調體育技術的跨國交流，展現台南在國際體育合作上的積極性，他也對台南小將們在全中運的表現深具信心。

黃偉哲感謝喜多教練，不辭辛勞連續3個月來指導台南基層選手，期望選手們能將所學應用於實戰，在即將登場的全中運中突破個人成績，爭取榮耀。

請繼續往下閱讀...

喜多教練曾代表日本參加2004、2008、2012等3屆奧運競走，當時的優異成績不斷刷新日本紀錄，迄今仍為日本競走第4名，具有相當豐富的實戰經驗。

喜多教練從2月開始，針對8位來自金城國中、 台南二中、北門高中及長榮中學的全中運選手進行一對一技術指導，從確實熱身、精準姿勢、轉髖到步頻與節奏予以專業的指導及修正，對踏入競走項目的中學生選手來說，是相當寶貴且務實的學習經驗。

喜多教練指出，南市有許多具備競走天賦的選手，透過每個月為期1周的集訓指導，對年輕選手的實力印象十分深刻。喜多表示，回國後將積極爭取台南選手移地日本訓練，加深台日雙方的體育交流。

體育局長陳良乾表示，積極促進國際交流，去年南市體育代表隊曾受邀前往日本石川縣小松市參加馬拉松，雙方更簽署MOU強化合作關係，這次邀請喜多教練來訪指導，正是台日體育情誼的延續與深化。

日本奧運競走國手喜多真裕美（左）來台南指導競走選手技巧，市長黃偉哲（右）探班關心。（台南市府提供）

日奧運國手喜多真裕美進行一對一技術指導。（台南市府提供）

南市府邀請日本奧運競走國手喜多真裕美來台南指導選手，促進台日體育交流。 （台南市府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法