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足球》不但輸球還動粗！ 英超三冠名帥怒抓對手教練鼻子（影音）

2025/04/03 22:43

穆里尼奧。（資料照，路透社）穆里尼奧。（資料照，路透社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕本周三於土耳其進行的土耳其盃足球賽，費內巴切與加拉塔薩雷的比賽中，除了球員在比賽中爆發鬥毆，導致三位球員遭裁判驅逐出場外，曾拿下三座英超冠軍及四度年度最佳教練的費內巴切名帥穆里尼奧（Jose Mourinho）甚至還在比賽敗給對手後，動手抓住對方總教練的鼻子，這個舉動也引發加拉塔薩雷方感到非常不滿。

加拉塔薩雷總教練柏克（Okan Buruk）在事後接受訪問時表示:「他跟在我後面然後捏住我的鼻子，這讓我的鼻子出現輕微的擦傷，我並不打算誇大他的行為，但這個行為絕對不是一件優雅及得體的事情。」

而加拉塔薩雷副主席奧圖茲爾克（Metin Ozturk）在受訪時則非常憤怒:「這個攻擊事件不單單只是對我們教練的一次攻擊，更是對土耳其足球的一種冒犯。但這就是穆里尼奧，我不知道他哪來的膽量這麼做，他把土耳其當成什麼的地方了?」

而這並不是穆里尼奧第一次在土耳其引發爭議，先前他在今年二月同樣對上加拉塔薩雷的比賽中，多次抱怨土耳其裁判的吹判，最終穆里尼奧遭到禁賽四場的處分，同時他還被加拉塔薩雷方控訴曾在該場比賽發表種族歧視的言論，批評對方替補席的人員像猴子一樣跳來跳去，但穆里尼奧否認了這則指控，並對對方球團提起訴訟。至於本周發生的動手事件，目前仍無法確定聯盟方是否會針對這件事做出進一步的判罰。

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