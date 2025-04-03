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啦啦隊》第八屆海洋盃錦標賽 台將洪意淳／陳彥佑雙人組衛冕

2025/04/03 22:46

日本帝京大學啦啦隊動作整齊劃一。（啦啦隊總會提供）日本帝京大學啦啦隊動作整齊劃一。（啦啦隊總會提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕今年邁進第八屆的海洋盃啦啦隊錦標賽暨城市邀請賽，首度移師至可容納逾5千人的高雄市鳳西體育館舉行，多達7個國家、114隊伍角逐，世界冠軍的日本帝京大學BUFFALOS啦啦隊以超高難度動作完成連霸，台將雙人組洪意淳／陳彥佑也順利衛冕。

BUFFALOS啦啦隊名氣響亮，成立於2001年，除了連續在2022、2003和2024年包辦「關東大會」、「JAPAN CUP」和「全日本大學選手權」三冠王，還在2023年啦啦隊世界錦標賽勇奪冠軍。

BUFFALOS啦啦隊去年海洋盃就以全女陣容獲得252.5高分掄元，今年表現依舊讓人驚艷。2男14女的團隊秀出包括加旋轉的one/one/one和第三層3人（223）等超高難度動作，獲得全場熱烈掌聲，毫無意外再度奪冠，教練岩野華奈說：「為了這次海洋盃，我們做足兩週準備，很開心能與各國隊伍交流，並汲取寶貴經驗。」

外隊強力衝擊下，能拿國際總排第一的地主台灣隊伍不多，其中啦啦隊雙人組第三級的去年冠軍PHARAOH洪意淳／陳彥佑，就克服BUFFALOS後輩強力挑戰，雖然單臂托舉動作稍有暇疵，兩人還是蟬聯金盃。陳彥佑從事競技啦啦隊已有15年，與27歲的洪意淳都是畢業多年的社會選手，陳彥佑說：「今年一開始的動作難度有增加，雖然日本隊動作很乾淨，但我們難度比較高。」

洪意淳／陳彥佑完成二連霸。（啦啦隊總會提供）洪意淳／陳彥佑完成二連霸。（啦啦隊總會提供）

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