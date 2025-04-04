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MLB》大谷翔平再見轟慶祝動作引熱議 美媒揭密：完美宣傳！

2025/04/04 06:45

大谷翔平模仿自己廣告中的動作慶祝。（路透）大谷翔平模仿自己廣告中的動作慶祝。（路透）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本二刀流巨星大谷翔平昨天在自己的搖頭娃娃日當英雄，在9局下敲出再見全壘打，幫助衛冕軍以6：5氣走勇士，開季拉出8連勝。大谷翔平回到本壘時做出特別的慶祝動作，引起網友熱議。

大谷翔平敲出再見全壘打後，繞過三壘要跑回本壘時，隊友貝茲（Mookie Betts）先用右手比出「〕」的手勢在眼前比劃，大谷翔平也回敬同樣的手勢慶祝，佛里曼（Freddie Freeman）、史密斯（Will Snith）和羅哈斯（Miguel Rojas）等人也都有樣學樣。

外界十分好奇這個慶祝動作的由來，根據美國媒體《運動畫刊》報導指出，這個慶祝動作是模仿了大谷翔平在日本保養品廣告裡的動作，美媒認為無疑是對贊助商的完美宣傳。

大谷翔平是日本保養品牌黛珂DECORTÉ的代言人，日前曾為經典產品小紫瓶「超微導全能修護精粹」拍攝廣告，他在廣告中就曾經做出這樣的手勢。

大谷翔平模仿自己廣告中的動作慶祝，笑翻隊友。（法新社）大谷翔平模仿自己廣告中的動作慶祝，笑翻隊友。（法新社）

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