中職》昔日平鎮青棒的「萬年二軍」 兄弟新秀陳冠穎倒吃甘蔗

中信兄弟陳冠穎。（記者陳志曲攝）

〔記者羅志朋／新北報導〕21歲的中信兄弟新秀投手陳冠穎，曾歷經選秀落榜，去年再度叩關獲兄弟第3輪指名，他完全沒在二軍出賽，今年開季直接在一軍「開箱」，至今出賽2場共投2局無失分，最快球速147公里，表現亮眼，很難想像昔日在平鎮高中，他可是不折不扣的「萬年二軍」選手。

陳冠穎透露，他在平鎮3年高中聯賽都只能報名鋁棒組賽事，高三甚至沒在高中呂棒聯賽登板，也沒打過黑豹旗，雖然球速能投超過140公里，但同梯戰友有陳志杰、吳秉恩，大一屆學長有李晨薰、宋晟睿，小一屆學弟則有黃保羅、伍祐城、林詔恩，隊上好手如雲，身為投手的他在青棒一級賽事的出賽空間非常有限。

請繼續往下閱讀...

這樣看起來就是平鎮「萬年二軍」選手嗎？陳冠穎點頭苦笑：「是呀！」

到了北市大陳冠穎成為主力投手，只是升大三暑假他通過中職測試會，卻在選秀名落孫山，後來在「貝斯沛拉」棒球學校練功，投球機制做了修正微調，讓投球更省力並減輕肩肘負擔，終於投出成績也更添自信，升大四暑假他鼓起勇氣再次報名選秀，如願擠進職棒窄門，他坦言，「在第3輪被兄弟選到，真的是超乎預期。」

陳冠穎說，如果選秀再次落榜，他就打算不再挑戰職棒，計畫去合庫打球拚正職工作，現在回過頭看，這一路走來真是不可思議，畢竟他在延平少棒起步只是社團球隊，青少棒才正式練投，青棒時期又名不見經傳，沒想到能在職棒佔有一席之地。

以過來人經驗，陳冠穎想告訴後輩，千萬不要畫地自限，挑戰自我極限到極致為止，如果真的沒辦法再想其他出路，切莫輕易放棄才有成功的可能。

中信兄弟陳冠穎。（記者陳志曲攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法