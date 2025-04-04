NBA》慘！七六人當家明星後衛本季不再回歸 44億三巨頭全整季報銷

〔體育中心/綜合報導〕根據《ESPN》記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，七六人當家明星後衛馬克西（Tyrese Maxey）因手指肌腱傷勢，將缺席本季剩餘賽事，至此七六人三巨頭恩比德（Joel Embiid）、馬克西與喬治（Paul George）都整季報銷。

現年24歲的馬克西本季出賽52場，場均26.3分創下生涯新高，同時外帶6.1助攻3.3籃板，但在其他兩位巨星時常缺陣之下，馬克西扛起球隊得分箭頭之餘，其43.7%投籃命中率創下生涯新低。報導透露，馬克西自美國時間3月3日缺陣至今，儘管嘗試透過復健恢復，但仍感到不適，需進行進一步治療。

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根據薪資網站《Spotrac》指出，馬克西本季薪資為3514.7萬美元，恩比德則約為5142萬美元，喬治則約為4921萬美元，三人本季薪資加總約超過1.35億美元（逾44億新台幣）。除了三巨頭之外，老將戈登（Eric Gordon）與新秀麥肯（Jared McCain）也都整季報銷。

七六人近期吞下9連敗，近17場15敗、30場26敗，目前以23勝53敗位居東部第13，早已和季後賽無緣。七六人本季最後希望是保住自己的首輪籤，若該選秀順位落在前6，七六人將保留該選秀籤，若落在第7至30順位，則該選秀籤將歸雷霆所有。

恩比德、馬克西與喬治都整季報銷。（資料照）

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