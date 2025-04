MLB》39億柏格曼轉隊首轟出爐！19.9億超大物也炸裂助紅襪宰金鶯

柏格曼。(法新社)

林子翔/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕紅襪今天與金鶯3連戰最終戰,靠著明星三壘手柏格曼(Alex Bregman)敲出轉隊首轟領銜,豆城軍當場敲出3發全壘打,終場以8:4擊敗金鶯,收下2連勝。

休季成為自由球員的柏格曼,最終離開太空人,與紅襪簽下3年1.2億美元(約新台幣39億)合約。今天他1局上首打席面對金鶯41歲右投摩頓(Charlie Morton)的第一球就扛出一發2分砲,轉隊後與本季首轟出爐。

Alex Bregman's first home run with the @RedSox ! pic.twitter.com/nbBI57ZAID

1局下金鶯明星外野手穆林斯(Cedric Mullins)也回敬首局首打席全壘打,但2局上剛簽下8年保障6000萬美元(約新台幣19.9億)延長合約的22歲大物新秀坎貝爾(Kristian Campbell),再賞摩頓1發2分砲,本季第2轟出爐,紅襪4:1領先。

Kristian Campbell is on a heater in his rookie season pic.twitter.com/25EECXo3jf