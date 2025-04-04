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MLB》39億柏格曼轉隊首轟出爐！19.9億超大物也炸裂助紅襪宰金鶯

2025/04/04 07:20

柏格曼。（法新社）柏格曼。（法新社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕紅襪今天與金鶯3連戰最終戰，靠著明星三壘手柏格曼（Alex Bregman）敲出轉隊首轟領銜，豆城軍當場敲出3發全壘打，終場以8：4擊敗金鶯，收下2連勝。

休季成為自由球員的柏格曼，最終離開太空人，與紅襪簽下3年1.2億美元（約新台幣39億）合約。今天他1局上首打席面對金鶯41歲右投摩頓（Charlie Morton）的第一球就扛出一發2分砲，轉隊後與本季首轟出爐。

1局下金鶯明星外野手穆林斯（Cedric Mullins）也回敬首局首打席全壘打，但2局上剛簽下8年保障6000萬美元（約新台幣19.9億）延長合約的22歲大物新秀坎貝爾（Kristian Campbell），再賞摩頓1發2分砲，本季第2轟出爐，紅襪4：1領先。

金鶯6局打完追成3：5，7局上紅襪再度趁勝追擊，卡薩斯（Triston Casas）再敲出1發2分砲，再度幫紅襪要回4分領先。9局雙方各拿1分，最終紅襪順利在客場收下2連勝，以2勝1敗拿下系列戰。

另外，今年開季瘋狂吞K的紅襪明星強打德弗斯（Rafael Devers），今天4打數敲出1安打，吞下1K，選到1次保送，回來得到2分，打擊率0.111，攻擊指數0.398。

坎貝爾。（法新社）坎貝爾。（法新社）

德弗斯。（法新社）德弗斯。（法新社）

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