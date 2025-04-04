MLB》「阿土伯」15年生涯首度單場吞5K 太空人仍中止3連敗

艾圖維。（美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕太空人球星「阿土伯」艾圖維（Jose Altuve）今天生涯首度單場吞下5次三振，但太空人沃克（Christian Walker）、（Jeremy Peña）相繼開轟，羅傑斯（Brendan Rodgers）貢獻3安3打點，幫助太空人以5比2擊敗雙城。

本季從熟悉的二壘防區移防至左外野，艾圖維此戰全場5打數都吞三振，根據《美聯社》報導，這是艾圖維在15年職業生涯首次單場領到5K。

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雙城首局攻進2分，太空人2局上沃克、潘尼亞各敲陽春砲追平比數。4局上羅傑斯敲帶有2分打點的超前安打，幫助太空人以4比2領先。羅傑斯6局上敲適時二壘安打追加1分保險分。

太空人先發投手布朗（Hunter Brown）主投6局被敲5安，失掉2分，賞8次三振，他解決最後面對16名打者中的15人，收下本季首勝。明星終結者哈德（Josh Hader）後援1局無失分，摘本季第3次救援成功；雙城先發萊恩（Joe Ryan）主投5局失4分，吞本季首敗。

太空人開季打擊狀況欠佳，今天之前的團隊打擊率僅1成78，只有4支長打。太空人今天面對雙城之戰，團隊共敲出5支長打，也讓太空人中止近期的3連敗，目前戰績為3勝4敗。

Jose Altuve has struck out five times in a game for the first time in his career pic.twitter.com/B4hdQOXVj4 — Talkin’ Baseball （@TalkinBaseball_） April 3, 2025

沃克。（美聯社）

布朗。（法新社）

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