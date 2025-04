MLB》「阿土伯」15年生涯首度單場吞5K 太空人仍中止3連敗

艾圖維。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕太空人球星「阿土伯」艾圖維(Jose Altuve)今天生涯首度單場吞下5次三振,但太空人沃克(Christian Walker)、(Jeremy Peña)相繼開轟,羅傑斯(Brendan Rodgers)貢獻3安3打點,幫助太空人以5比2擊敗雙城。

本季從熟悉的二壘防區移防至左外野,艾圖維此戰全場5打數都吞三振,根據《美聯社》報導,這是艾圖維在15年職業生涯首次單場領到5K。

雙城首局攻進2分,太空人2局上沃克、潘尼亞各敲陽春砲追平比數。4局上羅傑斯敲帶有2分打點的超前安打,幫助太空人以4比2領先。羅傑斯6局上敲適時二壘安打追加1分保險分。

太空人先發投手布朗(Hunter Brown)主投6局被敲5安,失掉2分,賞8次三振,他解決最後面對16名打者中的15人,收下本季首勝。明星終結者哈德(Josh Hader)後援1局無失分,摘本季第3次救援成功;雙城先發萊恩(Joe Ryan)主投5局失4分,吞本季首敗。

太空人開季打擊狀況欠佳,今天之前的團隊打擊率僅1成78,只有4支長打。太空人今天面對雙城之戰,團隊共敲出5支長打,也讓太空人中止近期的3連敗,目前戰績為3勝4敗。

