晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》「台灣走路」6局0失分好投助費城人3連勝 自曝讓母親落淚了

2025/04/04 08:04

沃克。（法新社）沃克。（法新社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕費城人「台灣走路」沃克（Taijuan Walker）今天交出6局無失分好投，加上強打史瓦伯（Kyle Schwarber）敲出陽春砲，幫助費城人在主場以3比1擊敗洛磯。費城人在這次的3連戰橫掃洛磯，費城人開季打出5勝1敗的成績居國家聯盟東區龍頭。

現年32歲的沃克是在2022年季後以4年7200萬美元加盟費城人，但他去年表現欠佳，整季出賽19場有15場先發，拿到3勝7敗、防禦率7.10是生涯最差。沃克在球季後段被費城人棄用，也沒有在季後賽上場。

沃克今天迎來本季首次先發，他主投6局用74球，僅被敲3安，賞4次三振、丟1次保送，摘下本季首勝。這場是沃克近一年來最出色的先發表現。沃克投完6局後，立即獲得費城球迷全場歡呼。

根據費城人官網報導，沃克賽後透露母親特地從亞利桑那來到費城觀戰，「我媽媽今天來到現場，我知道她很喜歡這一刻這讓她感到開心，所以只要她開心就夠了。」

「她感到超級驕傲、超級開心，她告訴我，整場比賽在觀眾席都在流淚。」沃克透露，他的母親上次來看球是在比賽中落淚，「去年我被噓的時候。」沃克笑說，「是阿，不過她現在很開心。」

「這個休賽季我投入大量努力，費城人也為我制定一個很好的計畫，我努力訓練、咬緊牙關度過這段時間，而我認為這都表現出來了。」沃克說道。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中