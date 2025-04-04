MLB》「台灣走路」6局0失分好投助費城人3連勝 自曝讓母親落淚了

沃克。（法新社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕費城人「台灣走路」沃克（Taijuan Walker）今天交出6局無失分好投，加上強打史瓦伯（Kyle Schwarber）敲出陽春砲，幫助費城人在主場以3比1擊敗洛磯。費城人在這次的3連戰橫掃洛磯，費城人開季打出5勝1敗的成績居國家聯盟東區龍頭。

現年32歲的沃克是在2022年季後以4年7200萬美元加盟費城人，但他去年表現欠佳，整季出賽19場有15場先發，拿到3勝7敗、防禦率7.10是生涯最差。沃克在球季後段被費城人棄用，也沒有在季後賽上場。

請繼續往下閱讀...

沃克今天迎來本季首次先發，他主投6局用74球，僅被敲3安，賞4次三振、丟1次保送，摘下本季首勝。這場是沃克近一年來最出色的先發表現。沃克投完6局後，立即獲得費城球迷全場歡呼。

根據費城人官網報導，沃克賽後透露母親特地從亞利桑那來到費城觀戰，「我媽媽今天來到現場，我知道她很喜歡這一刻這讓她感到開心，所以只要她開心就夠了。」

「她感到超級驕傲、超級開心，她告訴我，整場比賽在觀眾席都在流淚。」沃克透露，他的母親上次來看球是在比賽中落淚，「去年我被噓的時候。」沃克笑說，「是阿，不過她現在很開心。」

「這個休賽季我投入大量努力，費城人也為我制定一個很好的計畫，我努力訓練、咬緊牙關度過這段時間，而我認為這都表現出來了。」沃克說道。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法