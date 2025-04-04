MLB》狂！「法官」敲三分彈、開季6戰5轟 創洋基隊史第3快紀錄

賈吉。（美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基今天在主場迎戰響尾蛇，條紋軍MVP球星賈吉（Aaron Judge）今天首打席就轟出三分砲，這是他生涯第500支長打，寫下洋基隊史第三快紀錄。賈吉開季6戰5轟，並列大聯盟全壘打王。

賈吉今首局面對響尾蛇投手凱利（Merrill Kelly），他逮中一顆93.2英哩（約149.9公里）的四縫線速球，擊出右外野三分砲。賈吉這一轟的擊球初速為112.1英哩（約180.4公里），飛行距離為394英尺（約120公尺）。

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今天是賈吉生涯在大聯盟第999場出賽，達成生涯500支長打的紀錄。根據洋基隊官網報導，條紋軍隊史只有名將狄馬喬（Joe DiMaggio）花853場、賈里格（Lou Gehrig）花874場達成500支長打的紀錄，比賈吉還快。

此外，賈吉今年的5發全壘打中，有3轟集中在第一局。自2024年以來的63發全壘打中，有21發全壘打是在首局敲出。

賈吉。（美聯社）

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