棒球》怎麼了？前U18冠軍日本左手側投 突遭獨盟球隊開除

矢野海翔。（資料照，記者林正堃攝）
田兆崴 ／核稿編輯
〔體育中心／綜合報導〕前U18世界盃日本隊冠軍隊成員的左手側投矢野海翔，他近日突然遭日本關西獨立聯盟堺伯勞鳥開除，理由是「違反球隊規定」。
來自大垣日大高校的矢野海翔，是一名技巧派的左低肩側投，擁有滑球、變速球等球種。矢野海翔是在高校第二年才改為側投，曾在2023年的夏季甲子園登板，出賽1場交出3.1局無失分好投。
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矢野海翔也入選2023年U18世界盃日本隊成員，該年日本隊在決賽擊敗台灣隊，讓日本隊收下首座U18世界盃冠軍。
矢野海翔原本傳出在2023年要加入獨盟球隊德島藍短襪隊，但他卻在2024年3月加入堺伯勞鳥。
不過，堺伯勞鳥在今年4月2日突然宣布與矢野海翔解約。堺伯勞鳥在社群媒體X上發聲明表示，「由於違反球隊規定和合約，已和本球團解除合約，成為自由球員，並已經退團。」
〖自由契約〗— 堺シュライクス【公式】 （@sakai_cityclub） April 2, 2025
下記選手につきまして、
球団規定ならびに契約違反があった為
当球団との契約は解除、自由契約となり
退団となりました事をご報告いたします。
矢野 海翔#堺シュライクス#ThisIs堺 pic.twitter.com/51qkXQrapu
矢野海翔。（資料照，記者林正堃攝）