晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 其它

棒球》怎麼了？前U18冠軍日本左手側投 突遭獨盟球隊開除

2025/04/04 09:03

矢野海翔。（資料照，記者林正堃攝）矢野海翔。（資料照，記者林正堃攝）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕前U18世界盃日本隊冠軍隊成員的左手側投矢野海翔，他近日突然遭日本關西獨立聯盟堺伯勞鳥開除，理由是「違反球隊規定」。

來自大垣日大高校的矢野海翔，是一名技巧派的左低肩側投，擁有滑球、變速球等球種。矢野海翔是在高校第二年才改為側投，曾在2023年的夏季甲子園登板，出賽1場交出3.1局無失分好投。

矢野海翔也入選2023年U18世界盃日本隊成員，該年日本隊在決賽擊敗台灣隊，讓日本隊收下首座U18世界盃冠軍。

矢野海翔原本傳出在2023年要加入獨盟球隊德島藍短襪隊，但他卻在2024年3月加入堺伯勞鳥。

不過，堺伯勞鳥在今年4月2日突然宣布與矢野海翔解約。堺伯勞鳥在社群媒體X上發聲明表示，「由於違反球隊規定和合約，已和本球團解除合約，成為自由球員，並已經退團。」

矢野海翔。（資料照，記者林正堃攝）矢野海翔。（資料照，記者林正堃攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中