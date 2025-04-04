棒球》怎麼了？前U18冠軍日本左手側投 突遭獨盟球隊開除

矢野海翔。（資料照，記者林正堃攝）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕前U18世界盃日本隊冠軍隊成員的左手側投矢野海翔，他近日突然遭日本關西獨立聯盟堺伯勞鳥開除，理由是「違反球隊規定」。

來自大垣日大高校的矢野海翔，是一名技巧派的左低肩側投，擁有滑球、變速球等球種。矢野海翔是在高校第二年才改為側投，曾在2023年的夏季甲子園登板，出賽1場交出3.1局無失分好投。

請繼續往下閱讀...

矢野海翔也入選2023年U18世界盃日本隊成員，該年日本隊在決賽擊敗台灣隊，讓日本隊收下首座U18世界盃冠軍。

矢野海翔原本傳出在2023年要加入獨盟球隊德島藍短襪隊，但他卻在2024年3月加入堺伯勞鳥。

不過，堺伯勞鳥在今年4月2日突然宣布與矢野海翔解約。堺伯勞鳥在社群媒體X上發聲明表示，「由於違反球隊規定和合約，已和本球團解除合約，成為自由球員，並已經退團。」

矢野海翔。（資料照，記者林正堃攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法