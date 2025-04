NBA》無影腳「踢蛋」被吹T 火箭布魯克斯確定禁賽1場

布魯克斯累積16次技術犯規,自動禁賽一場。(資料照,法新社)

〔體育中心/綜合報導〕火箭布魯克斯(Dillon Brooks)日前對上爵士的比賽時,因為用腳踢擊防守球員下體,因而被吹技術犯規,本季累積16次技術犯規,將自動被禁賽一場。

布魯克斯在對爵士比賽時,一次進功被衛塞克斯頓(Collin Sexton)守下來,但他在落地時順勢踢了塞克斯頓胯下一腳,當下塞克斯頓痛苦倒地,而裁判也給了他技術犯規。

《NBC Sports》資深記者賀林(Kurt Helin)指出,儘管布魯克斯希望這次技術犯規可以撤銷,不過聯盟並未更改判決,確定讓布魯克斯領到本季第16次技術犯規,根據聯盟規定,凡是一季領到16次技術犯規,將會自動禁賽一場,這也讓他下一場對雷霆的比賽無法上場。

布魯克斯是本季第2位因為16次技術犯規而被禁賽的球員,另一位則是灰狼明星後衛愛德華茲(Anthony Edwards)。

