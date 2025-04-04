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NBA》無影腳「踢蛋」被吹T 火箭布魯克斯確定禁賽1場

2025/04/04 09:17

布魯克斯累積16次技術犯規，自動禁賽一場。（資料照，法新社）布魯克斯累積16次技術犯規，自動禁賽一場。（資料照，法新社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕火箭布魯克斯（Dillon Brooks）日前對上爵士的比賽時，因為用腳踢擊防守球員下體，因而被吹技術犯規，本季累積16次技術犯規，將自動被禁賽一場。

布魯克斯在對爵士比賽時，一次進功被衛塞克斯頓（Collin Sexton）守下來，但他在落地時順勢踢了塞克斯頓胯下一腳，當下塞克斯頓痛苦倒地，而裁判也給了他技術犯規。

《NBC Sports》資深記者賀林（Kurt Helin）指出，儘管布魯克斯希望這次技術犯規可以撤銷，不過聯盟並未更改判決，確定讓布魯克斯領到本季第16次技術犯規，根據聯盟規定，凡是一季領到16次技術犯規，將會自動禁賽一場，這也讓他下一場對雷霆的比賽無法上場。

布魯克斯是本季第2位因為16次技術犯規而被禁賽的球員，另一位則是灰狼明星後衛愛德華茲（Anthony Edwards）。

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