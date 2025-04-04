MLB》洋基傳好消息！主力先發施密特傷勢康復 迎戰皇家時有望回歸

施密特。（資料照，美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基投手戰力傳出好消息！在春訓受傷的陣中主力先發施密特（Clarke Schmidt）逐漸康復，有望將在美國時間15或16日迎戰皇家隊迎來本季初登板。

施密特在季前受到右旋轉肌腱炎傷勢，在春訓僅出賽1場，如今傷勢逐漸復原後，預計將在美國時間周六於小聯盟2A先發，這也是他自美國時間3月11日熱身賽迎戰金鶯後的首場比賽。總教練布恩（Aaron Boone）今天受訪時說：「我們會讓他在小聯盟投1場，然後可能15號或16號，他就會上來和我們一同奮戰。」

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除了目前29歲的施密特外，洋基先發輪值因傷受到不小的傷害，曾在2023年拿下美聯塞揚獎的王牌柯爾（Gerrit Cole），因要動手肘韌帶置換手術（Tommy John Surgery，俗稱TJ手術）早已宣布今年賽季報銷，去年榮獲美聯新人王的希爾（Luis Gil）則因為右肩闊背肌嚴重拉傷將缺陣數月。

另外洋基也傳出另一個好消息，牛棚投手漢彌爾頓（Ian Hamilton）已從病毒感染中康復，在3A累計2場出賽，1.2局就失掉3分仍在努力找回手感，教頭布恩表示，漢彌爾頓會在小聯盟再出賽1場，並在美國時間周一迎戰老虎的比賽回歸大聯盟。

漢彌爾頓。（資料照，法新社）

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