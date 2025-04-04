MLB》超猛！洋基開季6戰22轟續創史上最多 避免遭響尾蛇橫掃

洋基賈吉（左）開轟。（美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基隊MVP球星賈吉（Aaron Judge）今天敲出三分砲，單場3安猛打賞進帳4分打點。條紋軍全場敲出3轟，最後在主場以9比7擊敗響尾蛇，中止近期的2連敗。洋基隊這次與響尾蛇的3連戰，取得1勝2敗的成績，避免被橫掃。

賈吉首局擊出三分砲，開季6戰就敲5轟，並列大聯盟全壘打王，同時這是他生涯第500支長打。洋基葛里遜（Trent Grisham）也敲二壘安打進帳1分。響尾蛇2局上追回1分，洋基隊3局下靠葛里遜的兩分砲，把比數拉開至6比1。

請繼續往下閱讀...

響尾蛇4局上靠小古利爾（Lourdes Gurriel Jr.）的適時長打在內，單局追回2分。4局下賈吉敲適時安打攻回1分，洋基27歲球星奇澤姆（Jazz Chisholm Jr.）轟出兩分砲，洋基把比分擴大至9比3。

不過，洋基左投亞柏格（Ryan Yarbrough）第7局不穩，面對前4名打者都沒有解決，還被響尾蛇帕多摩（Geraldo Perdomo）轟出滿貫砲，讓響尾蛇追至7比9。洋基後援投手小萊特（Mark Leiter Jr.）、終結者威佛（Luke Weaver）合計2.1局無失分，守住戰果。

此外，洋基隊今天全場出現3轟，開季6戰敲出22發全壘打。根據大聯盟數據專家藍斯（Sarah Langs）指出，洋基隊開季6戰敲22轟，比其他球隊的隊史前6戰最多轟紀錄，還多了5轟。

洋基38歲老將卡拉斯科（Carlos Carrasco）今天先發主投5.1局被敲5安，失掉3分，賞5次三振、丟2次保送，摘得本季首勝。響尾蛇先發投手凱利（Merrill Kelly）主投3.2局失9分，包含3轟，吞本季首敗。

洋基賈吉（左）開轟。（美聯社）

奇澤姆。（美聯社）

卡拉斯科。（法新社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法