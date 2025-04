MLB》南韓好手裴智桓開季2場吞4K、打擊率0 遭海盜隊下放3A

裴智桓。(資料照,美聯社)

田兆崴 /核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕效力海盜隊的南韓25歲外野手裴智桓,雖然開季進入海盜隊大聯盟26人名單,但他合計2場吞4次三振,沒有敲安,也讓他今天被海盜隊下放至小聯盟3A。

海盜隊日前與大都會做交易,送出現金換來24歲外野手卡納里奧(Alexander Canario)。海盜隊為了清出26人名單空間,海盜隊今天把裴智桓降至3A球隊印第安納波利斯印地安人(Indianapolis Indians)。

請繼續往下閱讀...

裴智桓今年在季前熱身賽出賽20場,交出1轟、4打點,打擊率3成81的成績,也讓他自2023年再度進入開季名單。不過,裴智桓本季在例行賽出賽2場,合計4支0、狂吞3次三振,打擊率0,新賽季首安尚未開張。

裴智桓是在2022年首度踏上大聯盟舞台,2023年出賽111場是生涯新高,交出2轟、32分打點,打擊率2成31的成績,跑出24次盜壘成功。裴智桓去年受到傷勢影響,上季僅出賽29場,繳出6打點,打擊率1成89的表現,跑出6次盜壘成功。

卡納里奧過去兩年在小熊隊都短暫上到大聯盟,上季出賽15場有1轟、2打點,打擊率2成80的表現。卡納里奧今年季前遭小熊隊指定讓渡(DFA),並被交易至大都會。而大都會在美國時間3月27日把卡納里奧DFA,並在3月31日交易至海盜隊,換取現金。

We have added OF Alexander Canario to our 26-man Major League Roster, and INF/OF Ji Hwan Bae has been optioned to Triple-A Indianapolis.



In addition, C Jason Delay, who was designated for assignment on April 1, has been traded to the Braves for cash considerations.