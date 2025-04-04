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MLB》南韓好手裴智桓開季2場吞4K、打擊率0 遭海盜隊下放3A

2025/04/04 10:07

裴智桓。（資料照，美聯社）裴智桓。（資料照，美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕效力海盜隊的南韓25歲外野手裴智桓，雖然開季進入海盜隊大聯盟26人名單，但他合計2場吞4次三振，沒有敲安，也讓他今天被海盜隊下放至小聯盟3A。

海盜隊日前與大都會做交易，送出現金換來24歲外野手卡納里奧（Alexander Canario）。海盜隊為了清出26人名單空間，海盜隊今天把裴智桓降至3A球隊印第安納波利斯印地安人（Indianapolis Indians）。

裴智桓今年在季前熱身賽出賽20場，交出1轟、4打點，打擊率3成81的成績，也讓他自2023年再度進入開季名單。不過，裴智桓本季在例行賽出賽2場，合計4支0、狂吞3次三振，打擊率0，新賽季首安尚未開張。

裴智桓是在2022年首度踏上大聯盟舞台，2023年出賽111場是生涯新高，交出2轟、32分打點，打擊率2成31的成績，跑出24次盜壘成功。裴智桓去年受到傷勢影響，上季僅出賽29場，繳出6打點，打擊率1成89的表現，跑出6次盜壘成功。

卡納里奧過去兩年在小熊隊都短暫上到大聯盟，上季出賽15場有1轟、2打點，打擊率2成80的表現。卡納里奧今年季前遭小熊隊指定讓渡（DFA），並被交易至大都會。而大都會在美國時間3月27日把卡納里奧DFA，並在3月31日交易至海盜隊，換取現金。

卡納里奧。（資料照，美聯社）卡納里奧。（資料照，美聯社）

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