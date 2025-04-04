高球》奧古斯塔國家女子業餘賽第2輪 許淮茜繳73桿無緣晉級

許淮茜。（法新社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕2025奧古斯塔國家女子業餘賽在亞特蘭大冠軍隱居地高爾夫俱樂部結束次輪比賽。英格蘭選手、世界業餘排名第一的衛冕冠軍沃德（Lottie Woad）與美國選手羅梅洛（Kiara Romero）以總桿135桿並列領先；台灣選手許淮茜今揮出73桿，無緣晉級。

台灣好手許淮茜今繳出73桿，以總桿147桿、4桿之差未能晉級，她說：「其實表現得還不錯，但是推桿不夠理想。」許淮茜表示，「我這兩天有盡量把每一桿都打好，沒有放棄，我也很享受這個比賽。」接下來，所有的參賽選手都將到奧古斯塔國家高爾夫俱樂部打練習輪，對此，許淮茜也很期待，「我會跟朋友一起練習，所以感覺應該滿好玩的。」

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前一回合打出65桿的沃德，今繳出70桿，她表示，自己打得更加謹慎，「昨天我在每個洞都是積極進攻，今天有些洞打得保守一些。」19歲的羅梅洛，這輪以68桿繳卡，就讀俄勒岡大學的她，2023年曾贏得美國青少年女子錦標賽（U.S. Girls' Junior Champion）冠軍，2024年首戰奧古斯塔國家女子業餘賽未能晉級。

今年回到這個賽場，羅梅洛由姐姐擔任桿弟，給她不少心理上支持，這讓她今天在第4洞吞下雙柏忌、第5洞又柏忌的情況下，能夠穩住心神，在7到9洞狂攬3鳥，漂亮收官，「姐姐會說，『沒事的，繼續前進！』這真是太好了。」

本場賽事為54洞比桿賽，今天在第2輪比賽結束後，晉級線為143桿，共32位選手進入決賽。

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