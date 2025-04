MiLB》再接再厲！海盜好手鄭宗哲連2場繳白卷 打擊率降至0.111

鄭宗哲。(資料照,美聯社)

田兆崴 /核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕效力海盜小聯盟3A的台灣好手鄭宗哲,今日在面對小熊3A的雙重賽首戰中擔任先發出賽,累計3打數可惜未能敲安,不過球隊則以7:6收下本季首勝。

鄭宗哲本場先發鎮守游擊大關打第9棒,2局面對先發投手Caleb Kilian纏鬥到滿球數,最終敲出二壘滾地球遭到刺殺,4局下半碰上第2任投手馬丁(Riley Martin),在2好1壞的情況下被內角高速球吊中,揮棒落空三振出局,6下迎來第3次打擊機會,小熊第4任投手投出內繳91.8英里(約147.7公里)伸卡球,擊出左外野飛球接殺出局。

守備部分,鄭宗哲首局雖與捕手戴維斯(Henry Davis)合力完成1次盜壘阻殺,7局上處裡飛球也能成功接殺,但在8局上發生傳球失誤,所幸跑者沒有回到本壘攻下分數。

鄭宗哲本場3打數沒有擊出安打,並吞下1次三振,目前連續2場比賽沒有安打進帳,打擊率降至.111,雙重賽第2戰鄭宗哲並未出賽,終場球隊則以1:6落敗,雙方今日拿下1勝1敗的戰績。

