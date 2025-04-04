MiLB》再接再厲！海盜好手鄭宗哲連2場繳白卷 打擊率降至0.111

鄭宗哲。（資料照，美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕效力海盜小聯盟3A的台灣好手鄭宗哲，今日在面對小熊3A的雙重賽首戰中擔任先發出賽，累計3打數可惜未能敲安，不過球隊則以7：6收下本季首勝。

鄭宗哲本場先發鎮守游擊大關打第9棒，2局面對先發投手Caleb Kilian纏鬥到滿球數，最終敲出二壘滾地球遭到刺殺，4局下半碰上第2任投手馬丁（Riley Martin），在2好1壞的情況下被內角高速球吊中，揮棒落空三振出局，6下迎來第3次打擊機會，小熊第4任投手投出內繳91.8英里（約147.7公里）伸卡球，擊出左外野飛球接殺出局。

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守備部分，鄭宗哲首局雖與捕手戴維斯（Henry Davis）合力完成1次盜壘阻殺，7局上處裡飛球也能成功接殺，但在8局上發生傳球失誤，所幸跑者沒有回到本壘攻下分數。

鄭宗哲本場3打數沒有擊出安打，並吞下1次三振，目前連續2場比賽沒有安打進帳，打擊率降至.111，雙重賽第2戰鄭宗哲並未出賽，終場球隊則以1：6落敗，雙方今日拿下1勝1敗的戰績。

Bubba Chandler, Henry Davis & Tsung-Che Cheng with a perfectly executed strike em out, throw em out pic.twitter.com/OQOjnTbfLa — Jason Shetler （@Jason_Shetler） April 3, 2025

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