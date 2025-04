NBA》有夠衰！愛德華茲踩到對手教練扭到腳 但灰狼還是擊敗籃網（影音）

愛德華茲。(美聯社)

〔記者粘藐云/綜合報導〕灰狼今天作客籃網,當家一哥愛德華茲(Anthony Edwards)在第2節時踩到籃網教練費南德茲(Jordi Fernandez)後扭傷一度退場,好在下半場回到場上,最終他繳出28分,助隊以105:90擊退籃網,收下4連勝。

愛德華茲今天在比賽第2節還剩3分45秒時,出手之後不慎踩到在場邊的費南德茲,導致左腳扭傷,讓他痛苦坐在地上許久,隨後被攙扶進休息室。不過,他在第3節重新回到場上,看似沒有大礙。

請繼續往下閱讀...

灰狼今天碰上籃網,幾乎是一路壓制,團隊命中率達5成,愛德華茲投進5顆三分球、進帳28分,戈貝爾(Rudy Gobert)拿下21分、18籃板。籃網方面,克雷斯頓(Nic Claxton)進帳全隊最高18分、6籃板。

Anthony Edwards was helped to the locker room after suffering a leg injury



Hope he's OK pic.twitter.com/9kpBplsAtk