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NBA》有夠衰！愛德華茲踩到對手教練扭到腳 但灰狼還是擊敗籃網（影音）

2025/04/04 10:22

愛德華茲。（美聯社）愛德華茲。（美聯社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕灰狼今天作客籃網，當家一哥愛德華茲（Anthony Edwards）在第2節時踩到籃網教練費南德茲（Jordi Fernandez）後扭傷一度退場，好在下半場回到場上，最終他繳出28分，助隊以105：90擊退籃網，收下4連勝。

愛德華茲今天在比賽第2節還剩3分45秒時，出手之後不慎踩到在場邊的費南德茲，導致左腳扭傷，讓他痛苦坐在地上許久，隨後被攙扶進休息室。不過，他在第3節重新回到場上，看似沒有大礙。

灰狼今天碰上籃網，幾乎是一路壓制，團隊命中率達5成，愛德華茲投進5顆三分球、進帳28分，戈貝爾（Rudy Gobert）拿下21分、18籃板。籃網方面，克雷斯頓（Nic Claxton）進帳全隊最高18分、6籃板。

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