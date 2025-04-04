MLB》光芒主場屋頂遭颶風摧毀 當地市議會通過7.5億預算來修復

純品康納球場的屋頂遭颶風摧毀。（資料照，法新社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕坦帕灣光芒隊原本的主場純品康納球場（Tropicana Field），去年10月遭颶風密爾頓（Hurricane Milton）重創，球場屋頂遭吹翻，今年無法在這座球場比賽。佛州當地的聖彼德斯堡市議會今天通過2250萬美元（約新台幣7.5億）的預算，將開始修復康納球場，目標是要讓2026年賽季讓純品康納球場能重新舉行比賽。

根據《ESPN》報導，聖彼德斯堡市通過2250萬美元的預算，將先修復屋頂後，接著才能做球場內部其他的修復工作。雖然光芒隊退出原先計畫的13億美元的新球場建設協議，但聖彼德斯堡市仍根據合約有義務要修復純品康納球場。

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光芒隊新賽季改至紐約洋基隊位在佛州的史坦伯納球場（Steinbrenner Field），作為新賽季的臨時主場。這座球場可容納約近11000名球迷。光芒隊將在當地時間4月8日迎來新賽季主場首戰，將進行主場13連戰，分別碰上天使、勇士、紅襪、以及洋基。

純品康納球場的屋頂遭颶風摧毀。（資料照，美聯社）

根據光芒與聖彼德斯堡市的合約協議，純品康納球場一旦修復，光芒隊還有3個賽季需要待在這座球場，直到2028年賽季結束。目前不清楚光芒隊是否會續留這座城市，或是在其他地方尋找新球場。

城市建築師昆塔納（Raul Quintana）表示，估計純品康納球場的修復總價約為5600萬美元，除了球場屋頂的修復外，還有場地、音響、電子設備等等，屋頂安裝將耗費10個月時間。昆塔納說，這個獨特的薄膜系統將在德國製造，並在中國組裝，但也提到政府官員正在計畫美國總統川普（Donald Trump）的新關稅政策，可能對其成本產生的影響。

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