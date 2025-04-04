NBA》里拉德無限期缺賽 主帥樂觀本季仍有望復出

里拉德因血栓問題無限期缺賽中。（資料照，路透）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕公鹿明星後衛里拉德（Damian Lillard）日前爆出右小腿出現深靜脈血栓問題，目前無限期缺賽中，儘管一般人不看好他本季還可以復出，不過公鹿總教練瑞佛斯（Doc Rivers）倒是樂觀看待，認為本季復出還有希望。

瑞佛斯接受《ESPN》專訪時表示，他們仍對里拉德本季復出抱有希望，說道：「比起3天前，我們今天感覺又更有希望了，我可以這樣跟你說。」瑞佛斯還說，他們會把能做的所有可能都去做，來看看能不能讓里拉德回歸。

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儘管瑞佛斯仍保有希望，不過他也在為里拉德整季報銷準備，表示短期沒有里拉德，他們知道如何應對，但長期沒有里拉德，他們還沒有想法，他們要想出當亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）不在場上的時間要怎麼辦。

「過去亞德托昆波不在場上，我們有里拉德，現在沒有了，所以這成為我們每天努力解決的目標。」瑞佛斯透露，球隊目前還沒找到最佳方案，他們還必須在這點上更努力思考解法。

本季里拉德繳出24.9分4.7籃板7.1助攻，在他無限期缺賽後公鹿的8場比賽，繳出4勝4敗剛好5成勝率。

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