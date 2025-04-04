MLB》洋基小聯盟約簽的前美聯勝投王好投奪勝！攜手隊友寫罕見紀錄

卡拉斯科。（法新社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基今天以9：7戰勝響尾蛇，38歲先發右投卡拉斯科（Carlos Carrasco）繳出5.1局好投，拿下本季首勝。他在退場時也受到滿場洋基球迷歡呼致意，賽後他也對此表達感激。

曾在2017年奪下18勝榮膺美聯勝投王的卡拉斯科，此休季與洋基簽下小聯盟合約，並在春訓表現出色，投16局飆出15次三振，防禦率1.96。並在洋基輪值遭遇傷病侵襲下，成為洋基先發一員。今天迎來本季初先發，卡拉斯科先發主投5.1局被敲5安，失掉3分，賞5次三振、丟2次保送，摘得本季首勝，也是他自去年6月以來的第一場勝投。

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而洋基在比賽中還派出39歲後援右投奧塔維諾（Adam Ottavino）登板，根據大聯盟數據專家藍斯（Sarah Langs）指出，這是繼2013年9月22日的派提特（Andy Pettitte）與李維拉（Mariano Rivera）後，洋基隊史首次單場派出2位超過38歲的投手登板。

賽後談到在洋基球迷的歡呼聲與鼓掌中退場，卡拉斯科直言：「這真的很棒，我同樣也必須向他們致意，因為我們一直以來都得到球迷的熱烈支持。」對於今天的好表現，卡拉斯科表示，自己今天上了場就是努力投出對的球路，即便失投掉分，關鍵還是在即時回穩，把比賽投完。

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