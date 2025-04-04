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NBA》夏普砍全場最高36分 拓荒者逆轉勝暴龍、想進季後賽還有機會

2025/04/04 11:40

夏普今天砍下全場最高36分，帶領拓荒者擊敗暴龍。（路透）夏普今天砍下全場最高36分，帶領拓荒者擊敗暴龍。（路透）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕今作客暴龍主場的拓荒者，靠著當家後衛夏普（Shaedon Sharpe）砍下全場最高36分，外帶6籃板與5助攻，領軍球隊以112：103擊敗暴龍收下2連勝，想要拿下季後賽門票還有一線生機。

上半場夏普就火力全開，在首節與次節分別攻下11分與9分，阿夫迪賈（Deni Avdija）也以5成命中率拿下14分，不過暴龍在巴瑞特（RJ Barrett）的帶領下，團隊46投22中、命中率來到47.8%，率隊以50：47領先。

易籃後，拓荒者輪到班頓（Dalano Banton）跳了出來，單節5投4中投進11分，再加上夏普、阿夫迪賈的進攻火力未減，助隊反倒以83：76逆轉暴龍，而來到決勝節，夏普和班頓繼續輸出，一度將領先分差擴大至15分，讓暴龍毫無反攻機會，最終由拓荒者收下勝利。

拓荒者除了夏普之外，阿夫迪賈也繳出26分與15籃板的成績，今天表現出色的班頓也進帳23分。暴龍部分，巴瑞特攻下18分為全隊最高，另還有5籃板與4助攻的表現，羅賓森（Orlando Robinson）挹注14分，板凳出發的艾格巴吉（Ochai Agbaji）與勞森（A.J. Lawson）分別拿到15分與13分。

拓荒者拿下2連勝後，目前戰績34勝43敗排名西部第12，距離第11與第10的太陽與國王分別只有半場與1.5場勝差，再加上兩隊近況並不佳，想要爭奪附加賽的門票仍還有機會。反觀暴龍現在28勝49敗排在東部第11的位子，已確定無法前進季後賽。

巴瑞特攻下18分為暴龍全隊最高。（美聯社）巴瑞特攻下18分為暴龍全隊最高。（美聯社）

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