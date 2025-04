MLB》罕見場景！看「阿土伯」首吞5K 雙城球迷嗨翻天讓自家人訝異

艾圖維。(美聯社)

田兆崴 /核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕雙城今天以2比5不敵太空人,但太空人球星「阿土伯」艾圖維(Jose Altuve)生涯首度單場吞下5次三振,讓雙城主場的觀眾嗨翻天。這個罕見場景讓雙城投手麥凱肯(Darren McCaughan)直呼,自己在場上都聽不太到Pitchcom(電子暗號發送器)的聲音。

麥凱肯在第9局面對艾圖維,球數來到2好2壞時,全場雙城3萬6783名球迷鼓噪歡呼,麥凱肯最後用一顆外角90.7英哩的伸卡球,讓艾圖維站著不動吞三振、並領到生涯首次的單場第5K。

請繼續往下閱讀...

「這是我第一次在球場上聽不到Pitchcom。」此戰後援2局賞4次三振的麥凱肯說,「所以這對我來說有點新鮮,我想這有助於自己更專注。」

艾圖維今天扛太空人開路先鋒、守左外野,罕見5打數全部吞三振,這是他職業生涯15年首次遇到單場吞5K的狀況。而艾圖維在9局下被換下場休息。總計艾圖維開季7場比賽,合計28打數敲9安,有1轟1打點,打擊率3成21,共吞11次三振。

艾圖維並不是一名容易吞三振的選手,生涯前14個賽季中,只有1年單季吞K數破百就是在去年,上季共吞119次三振。

「我覺得球迷們瘋狂歡呼肯定是有原因。」麥凱肯指出,「我看到他被三振幾次,我不知道具體次數是多少,當我坐在牛棚時,看到他揮棒落空。」

Jose Altuve has struck out five times in a game for the first time in his career pic.twitter.com/B4hdQOXVj4