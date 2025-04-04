MLB》罕見場景！看「阿土伯」首吞5K 雙城球迷嗨翻天讓自家人訝異

艾圖維。（美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕雙城今天以2比5不敵太空人，但太空人球星「阿土伯」艾圖維（Jose Altuve）生涯首度單場吞下5次三振，讓雙城主場的觀眾嗨翻天。這個罕見場景讓雙城投手麥凱肯（Darren McCaughan）直呼，自己在場上都聽不太到Pitchcom（電子暗號發送器）的聲音。

麥凱肯在第9局面對艾圖維，球數來到2好2壞時，全場雙城3萬6783名球迷鼓噪歡呼，麥凱肯最後用一顆外角90.7英哩的伸卡球，讓艾圖維站著不動吞三振、並領到生涯首次的單場第5K。

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「這是我第一次在球場上聽不到Pitchcom。」此戰後援2局賞4次三振的麥凱肯說，「所以這對我來說有點新鮮，我想這有助於自己更專注。」

艾圖維今天扛太空人開路先鋒、守左外野，罕見5打數全部吞三振，這是他職業生涯15年首次遇到單場吞5K的狀況。而艾圖維在9局下被換下場休息。總計艾圖維開季7場比賽，合計28打數敲9安，有1轟1打點，打擊率3成21，共吞11次三振。

艾圖維並不是一名容易吞三振的選手，生涯前14個賽季中，只有1年單季吞K數破百就是在去年，上季共吞119次三振。

「我覺得球迷們瘋狂歡呼肯定是有原因。」麥凱肯指出，「我看到他被三振幾次，我不知道具體次數是多少，當我坐在牛棚時，看到他揮棒落空。」

Jose Altuve has struck out five times in a game for the first time in his career pic.twitter.com/B4hdQOXVj4 — Talkin’ Baseball （@TalkinBaseball_） April 3, 2025

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