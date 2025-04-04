MLB》曾當過Uber司機的洋基捕手敲生涯首安 賈吉讚他帶給休息室活力

埃斯卡拉。（美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基29歲大齡新人捕手埃斯卡拉（J.C. Escarra）今天扛先發捕手大任，他在第7局擊出右外野二壘安打，這是他在大聯盟職業生涯首安。洋基靠著團隊3轟，最後在主場以9比7擊敗響尾蛇，避免在這次的3連戰遭橫掃。埃斯卡拉賽後表示，「我在二壘的時候有點太激動了，但就是享受那個時候，比數很接近，那是一個關鍵安打。」

埃斯卡拉在2017年美職選秀會以捕手身分獲金鶯選進，曾一度改守一壘防區，他在2022年季中被釋出，因此轉戰獨立聯盟、墨西哥與波多黎各聯盟，期間擔任過Uber司機、以及代課老師，他在2024年1月以小聯盟約加入洋基隊。埃斯卡拉去年在3A交出8轟、34分打點，打擊率3成02的成績。埃斯卡拉季後獲洋基放進40人名單。

請繼續往下閱讀...

埃斯卡拉今年進入開季名單，本季首次出賽2打數沒有敲安，今天擔任先發捕手大任，埃斯卡拉在第7局揮出右外野二壘安打，這是他的大聯盟生涯首安、首支長打都出爐。埃斯卡拉目前2場出賽，合計6打數1安，打擊率1成67。

埃斯卡拉。（美聯社）

《美聯社》報導，洋基MVP球星賈吉（Aaron Judge）稱讚埃斯卡拉，「他就是這樣的一個人，能夠戰勝那樣的逆境，每天臉上帶著微笑來到這裡，努力讓隊友變得更，在春訓中激勵大家，看到這些真的很有趣，因為他給休息室帶來一種不同的能量，這是有感染力的。」

對於今天的表現，埃斯卡拉說，「在（第7局）那個打席前，我就在想『哇，我太用力了』。我太想表現了。棒球的運作真的很有趣，當你不再試著做太多的時候，事情反而自然發生。」

埃斯卡拉想把生涯首安球給自己的父親，「我要把這顆球獻給我爸，他是多年的洋基迷，也在揚克斯（Yonkers）住了15年，經歷很多，所以他值得這顆球。」

洋基總教練布恩（Aaron Boone）讚賞埃斯卡拉，「你能看到他對比賽的熱情和熱愛，雖然他沒有任何大聯盟經驗，但他經歷許多事，有那種場上的存在感，他對自己的表現有信心，而且他真的很會揮棒。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法