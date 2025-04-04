晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 日職

日職》古林睿煬二軍初先發對巨人飆8K！ 日球迷熱議：三振機器！

2025/04/04 14:54

古林睿煬。（資料照，記者陳志曲攝）古林睿煬。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕日本火腿古林睿煬今天首度在二軍先發，對巨人二軍投5.2局猛飆8K，僅掉2分，強大宰制力引發不少日本球迷在社群媒體討論，直呼他是「三振機器」，希望趕快看到他上一軍。日本火腿二軍最後以5比3擊敗讀賣巨人二軍。

古林睿煬首局就大秀K功，開場用直球讓2位左打岡田悠希、浦田俊輔揮空三振，隨後讓曾在去年台灣試合英雄舞台高喊「我愛台灣」的秋廣優人敲飛球出局，投出三上三下。

2局上，古林用曲球三振洋砲蒂瑪，再用153公里火球K掉佐佐木俊輔，最後又製造捕手飛球出局；3局上，古林用139公里指叉球三振重信慎之介，再飆出此役最速的154公里，讓增田陸揮空三振，前3局猛飆9上9下，且有多達6K。

古林在4局上被岡田悠希敲開局二壘安打，他靠犧牲打推進三壘，危機之際，古林用指叉球三振秋廣優人，可惜在2出局被洋砲蒂瑪敲出適時安打，失掉1分，但他很快製造滾地球出局，將傷害降到最小。

5局上，古林先抓1出局，接著游擊手連續2打席發生接球失誤，巨人隊攻佔一、三壘有人，靠喜多隆介的三壘滾地球送回1分。隨後古林對岡田悠希暴投又保送，但以曲球解決浦田俊輔，守住一、三壘有人的危機。

6局上，古林續投，連續解決秋廣優人和蒂瑪，且用指叉球飆K收尾，2出局交給右投玉井大翔，完成投球任務。

古林睿總計投78球，5.2局僅被敲2支安打，猛飆8次三振，有1次四壞，失掉2分，只有1分自責，表現相當出色，讓不少日本球迷在社群媒體「X」貼文表示，應該要讓古林升上一軍了。

（首次上稿時間 13:41；更新時間 14:54）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中