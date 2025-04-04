日職》古林睿煬二軍初先發對巨人飆8K！ 日球迷熱議：三振機器！

古林睿煬。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕日本火腿古林睿煬今天首度在二軍先發，對巨人二軍投5.2局猛飆8K，僅掉2分，強大宰制力引發不少日本球迷在社群媒體討論，直呼他是「三振機器」，希望趕快看到他上一軍。日本火腿二軍最後以5比3擊敗讀賣巨人二軍。

古林睿煬首局就大秀K功，開場用直球讓2位左打岡田悠希、浦田俊輔揮空三振，隨後讓曾在去年台灣試合英雄舞台高喊「我愛台灣」的秋廣優人敲飛球出局，投出三上三下。

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2局上，古林用曲球三振洋砲蒂瑪，再用153公里火球K掉佐佐木俊輔，最後又製造捕手飛球出局；3局上，古林用139公里指叉球三振重信慎之介，再飆出此役最速的154公里，讓增田陸揮空三振，前3局猛飆9上9下，且有多達6K。

古林在4局上被岡田悠希敲開局二壘安打，他靠犧牲打推進三壘，危機之際，古林用指叉球三振秋廣優人，可惜在2出局被洋砲蒂瑪敲出適時安打，失掉1分，但他很快製造滾地球出局，將傷害降到最小。

5局上，古林先抓1出局，接著游擊手連續2打席發生接球失誤，巨人隊攻佔一、三壘有人，靠喜多隆介的三壘滾地球送回1分。隨後古林對岡田悠希暴投又保送，但以曲球解決浦田俊輔，守住一、三壘有人的危機。

6局上，古林續投，連續解決秋廣優人和蒂瑪，且用指叉球飆K收尾，2出局交給右投玉井大翔，完成投球任務。

古林睿總計投78球，5.2局僅被敲2支安打，猛飆8次三振，有1次四壞，失掉2分，只有1分自責，表現相當出色，讓不少日本球迷在社群媒體「X」貼文表示，應該要讓古林升上一軍了。

（首次上稿時間 13:41；更新時間 14:54）

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