NBA》柯瑞飆37分力壓詹姆斯 勇士力退湖人笑納4連勝

柯瑞飆37分力壓詹姆斯。（歐新社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕勇士今天作客湖人，一哥柯瑞（Stephen Curry）飆出全場最高37分，力壓詹姆斯（LeBron James）的33分，率隊以123：116擊退湖人，收下4連勝。

勇士今天作客湖人，兩隊本季3度碰頭都由紫金大軍拿下勝利。雙方前次交手為今年2月7日，即便當時兩隊已經歷經重磅交易，湖人獲得東契奇（Luka Doncic）、勇士得到巴特勒（Jimmy Butler III），但當時兩人尚未出賽，等於今天是雙方首度以新陣容交鋒。

請繼續往下閱讀...

雙方在首節展開激戰，詹姆斯被撞到腹部一度痛苦倒地，好在沒有大礙能續戰，他在這節沒有分數進帳；勇士則靠著波傑姆斯基（Brandin Podziemski）單節三分球3投3中包辦9分帶領下，暫時取得領先。

湖人在第2節失誤增加，勇士也把握機會將領先擴大到雙位數，今天手感火燙的波傑姆斯基還飆進壓哨Logo Shot，助隊在半場打完取得60：47領先。波傑姆斯基上半場拿下全場最高22分，湖人方面則以八村壘13分最佳。

易籃後，湖人多次把差距縮小到個位數，但勇士都能適時反擊，維持優勢，第3節尾聲柯瑞成功製造對手犯規且3罰俱中，助隊保有雙位數領先進入決勝節。

一路落後的湖人，在詹姆斯、里維斯（Austin Reaves）連續飆進三分球後，一度出現機會，但柯瑞、庫明加（Jonathan Kuminga）輪流跳出止血。終場前2分鐘，柯瑞、詹姆斯輪流在外線開火，隨後波傑姆斯基、里維斯也加入戰局互轟，雖然勇士一度出現亂流，最後仍成功穩住陣腳，收下本季對戰唯一勝。

勇士今天5人得分上雙，柯瑞繳出37分、6助攻，波傑姆斯基轟進8顆三分球，進帳28分；湖人方面，詹姆斯攻下33分、9助攻，里維斯轟進9顆三分球，貢獻31分。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法