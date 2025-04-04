114年竹縣縣長盃排球賽還沒開打 場外參賽學校就跟承辦單位先開戰

新竹縣內的排球運動風氣不弱，也曾有企業如圖到新竹縣借場地比賽。本圖跟新聞事件無關。（資料照，記者黃美珠攝）

〔記者黃美珠／新竹報導〕114年新竹縣縣長盃排球錦標賽國高中組下週一（10日）才將登場，但高男組卻因報名後的公告作業疏漏，造成有報名的新竹高工2支校隊榜上無名差一點喪失出賽機會，經承辦單位緊急徵詢其他參賽高中同意後，讓竹工2隊初賽先「網內互打」，確保1隊晉級決賽來補救，但不為竹工親、師等接受，以致雙方近日在球場外搶先開打互戰，讓大新竹體育界傻眼。

新竹縣政府教育局長楊郡慈說，依據競賽規程，這次縣長盃排球賽3月20日報名截止，報名隊伍截止後在承辦的國小網站公告。在競賽規程中有請各校要在3月25日檢視，如有疑慮應儘速提出，否則不予受理。

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她說，3月26日下午2點抽籤，高中男有12隊，完成抽籤。次日新竹高工致電表達說漏掉該校2隊，他們先是回覆「已抽完籤，貴校也未至網站確認，實在很抱歉。」後縣府考量學生權益，才讓預賽增第5組，讓新竹高工AB隊同組，因此原排4隊進決賽改成5隊爭前3名。如今賽程教育局已公告，請各校尊重主辦單位安排出賽。

承辦且負責協調、溝通的柯姓校長說，新竹縣長盃排球錦標賽已開辦20幾年，近3年才加開高中組競賽。今年高男組包含竹工有6校14隊報名參加，確實因承辦作業疏漏，再加上竹工也疏忽沒有依大會相關規定自行確認大會所公告的報名名單，才會在完成競賽組別抽籤後，大家才發現這個重大錯誤。

柯校長說，他不迴避相關承辦作業疏漏的責任，也為了彌補，立刻徵詢各派3支隊伍與會的國立竹北高、國立竹東高，看2校能否幫忙各減1隊轉供竹工2隊遞補，維持初賽已抽籤形成的4個小循環、每個小循環3隊爭戰的態勢。

但很遺憾的，竹北高最後尊重自家學生出賽的意願而婉拒，他最後變通的辦法，就是讓竹工2支高男排球隊自成初賽的第5個小循環賽變成自家對戰，但也間接保障新竹高工一定會有1隊晉級決賽。

竹工家長劉先生抨擊說，承辦者錯漏公告報名者的包出得非常嚴重，而這樣的疏失卻要讓該校學生選手們買單，特別是他們擁有每年幾乎都在前3名的實力，更是去年的冠軍隊伍。

劉先生反彈新竹縣這場賽事如此補漏，讓有心跟他校同學切磋球技的竹工隊員們喪失了累積比賽經驗等的權益，他們作為師長，希望新竹縣能立刻改正，讓竹工2支隊伍都能在初賽就跟另外5校正常比拚。

新竹縣排球委員會主委、縣議員鄭朝鐘直言，前述場外亂戰的問題源自承辦人員和新竹高工校方雙方各自都有的疏失，現在最重要的是面對學生們想要打球的心情，以及長期苦練的努力，身為師長的大人們應該要放下彼此的意氣，針對疏漏，在尊重其他參賽隊伍下進行補救，讓孩子們仍可以快樂上場打球才是。

他將再從中協助斡旋和調解，希望在比賽正式開始前，這場紛爭就能先落幕，讓參賽各校、各隊能平心靜氣發揮、展現實力。

114新竹縣縣長盃排球錦標賽承辦人柯校長出示，相關規定明確表示（紅字部分）報名出賽的校方應盡的義務。（柯校長提供、記者黃美珠翻攝）

新竹縣內不少高中生熱中打排球，最近3年縣長盃排球賽也加開高中組的競賽，沒想到今年高中男子組卻傳出承辦作業和報名校方的雙疏漏，下週一的球場還沒熱好備戰，場外就已經先開打。圖跟新聞事件無關。（記者黃美珠攝）

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