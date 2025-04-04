MLB》「法官」賈吉開季表現火燙！洋基奇澤姆大讚：想追上他

奇澤姆（左）與賈吉。（美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基今年開季6場比賽敲多達22轟，團隊火力相當凶猛，尤其擔任隊長的「法官」賈吉（Aaron Judge）更是扮演重要的角色，這樣陣中27歲的球星奇澤姆（Jazz Chisholm Jr.）坦言，想追上賈吉的腳步。

賈吉今年開季有別於去年前兩個月的低潮，6場比賽就已經狂敲5發全壘打，整體進攻指數（OPS）突破天際來到1.648，而奇澤姆也繳出不亞於法官的成績，OPS也來到1.162，並有4發全壘打的火燙演出，兩位球星在今年開季時成為球隊的火力核心。

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今天面對響尾蛇的比賽，首局也靠著賈吉的3分砲先馳得點，而當奇澤姆在賽後被問及是誰成為了本場進攻的開端，他也毫不猶豫說出賈吉，「身為球隊的一份子，大家都想追上他，他持續表現並向我們展現為何他是這個聯盟的MVP，以及比賽中最強的球員之一。我們都想像他一樣，我們現在每天都在告訴他，我們長大後都想成為你，但同時我們現在也都在場上並肩作戰，而且能有一個大哥領導我們，其實幫助非常多。」

賈吉去年以.322/.458/.701的打擊三圍、58轟與144分打點，拿下美聯MVP的殊榮，但其實他在開季3、4月的表現不慎理想，僅繳出.207的打擊率與6發全壘打的成績，奇澤姆說：「去年一開始他打得很糟，但最後敲了58支全壘打。現在可以想像一下他將會做出什麼大事，我想追上他的腳步。」

奇澤姆繼續補充道：「他實在太令人驚奇了，我跟在他旁邊、請教他並每天觀察他、從他身上學習，看他每天神態自若的在場上比賽。即便他今天沒有開轟，他今天4打數有3支安打，他甚至還開始盜壘，整個局面開始有些荒謬了，如果有人能做到這樣的成就，你會想怎麼做？這就是為什麼我想追隨他的腳步。」

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