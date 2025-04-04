MLB》魚雷棒話題夯！連夢幻總教頭頁面都標註「用戶清單」

洋基沃爾普（Anthony Volpe）使用魚雷球棒。（路透）

〔記者林宥辰／綜合報導〕從洋基隊幾位選手開季狂轟濫炸起，「魚雷球棒（Torpedo Bat）」成為大聯盟開季最火熱話題，而其他隊伍也有打者先後使用魚雷棒。Yahoo頁面的「夢幻總教頭（Fantasy sport game）」現還加碼標註，有使用魚雷棒的打者，都會標註「魚雷球棒（Torpedo Bat）」，讓玩家知道。

除了洋基隊幾位「魚雷部隊」成員，費城人隊波姆（Alec Bohm）、金鶯強打捕手拉契曼（Adley Rutschman）、大都會游擊手林多（Francisco Lindor）、海盜隊克魯茲（Oneil Cruz）和光芒新秀卡米內洛（Junior Caminero）等已經開始持魚雷棒出賽的打者，「夢幻總教頭」頁面都已經標註。

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Yahoo相關新聞頁面也報導，使用魚雷棒的打者預期會再增加，教士隊球星馬查多（Manny Machado）透露出興趣，釀酒人一壘手霍斯金斯（Rhys Hoskins）更是向媒體透露自己已經訂購但尚未到貨。守護者外野手湯瑪斯（Lane Thomas）的頁面上並未標註，但他曾透露自己所持球棒的棒型和魚雷棒有點相似。

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