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NBA》莫蘭特被警告後仍做比手槍動作「過去2年感覺我像是反派」

2025/04/04 14:51

莫蘭特（右）。（美聯社）莫蘭特（右）。（美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕灰熊球星莫蘭特（Ja Morant）今天全場22投11中，包含3顆三分球，砍進全場最高的30分，另有5籃板、3次助攻、1次抄截，包含一顆絕殺後仰跳投，幫助灰熊在客場以110比108擊敗熱火。對於日前對勇士的比賽時比出開槍手勢，莫蘭特對此表示，過去兩年來，感覺自己變成像是反派角色。

莫蘭特曾在2023年兩度在社群媒體「亮槍」，因此遭到NBA祭出禁賽處分，一次遭禁8場，另一次遭禁25場。而莫蘭特前一場面對勇士的比賽，他比出「開槍手勢」，因此讓NBA聯盟介入調查。NBA聯盟天公布調查結果，只給予莫蘭特警告。

莫蘭特今天在比賽中仍有做出「比手槍」手勢，他在比賽第四節槍響前，在罰球線附近後仰跳投得手，幫助灰熊贏得比賽。

「我覺得過去這兩年來，覺得自己一直像是反派，不只是對這裡的球迷來說。」莫蘭特回應說道。

對於外界的批評是否會受到影響，莫蘭特說並不在意，「我已經有點習慣了。這兩年來，我幾乎一直是個惡棍，任何一件小事，只要有人能說我壞話，這事一定會被放大。所以，是的，我已經不在乎了。」

灰熊隊今天贏球後，以45勝32敗暫居西部第六的位置，還沒有跌進附加賽席次。

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