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林昀儒8強對陣日本新秀、中職三地開打 今日賽事轉播預告

2025/04/05 06:42

林昀儒。（資料照，取自WTT官網）林昀儒。（資料照，取自WTT官網）

早安，自由體育為您獻上今日精彩賽事預告與轉播！

今日大聯盟有三場賽事轉播，第一場是響尾蛇對決國民，第二場馬林魚對勇士，第三場是洋基對海盜，請喜愛大聯盟的球迷不要錯過！

NBA同樣也有三場轉播，分別是太陽隊上塞爾提克，金塊對決勇士，以及鵜鶘對上湖人，請喜愛NBA的球迷鎖定觀看。

中職部分同樣也有三場比賽轉播，分別是樂天桃猿對台鋼雄鷹、味全龍對富邦悍將以及中信兄弟對統一獅，請球迷不要錯過。

日職則有兩場轉播，分別是巨人與阪神之戰以及火腿對上歐力士，請喜愛日職的球迷準時收看！

林昀儒在WTT仁川冠軍賽男單16強戰扳倒世界排名第3的日本一哥張本智和，8強將遭遇同樣左手執拍的日本新秀松島輝空。林昀儒預計將在11:45上場，請球迷不要錯過轉播。

MLB

06：30 響尾蛇vs國民 緯來體育
07：10 馬林魚vs勇士 愛爾達體育2台
10：15 洋基vs海盜 愛爾達體育2台（D-Live）

NBA

07：30 太陽vs塞爾提克 愛爾達體育1台
10：00 金塊vs勇士 愛爾達體育1台
10：30 鵜鶘vs湖人 緯來體育

中職

16:00 樂天vs台鋼 愛爾達體育1台、MOMO TV
17:00 味全vs富邦 愛爾達體育2台、緯來育樂
17:00 中信vs統一 緯來體育

日職

13:00 阪神vs巨人 DAZN1、DAZN3
13:00 日本火腿vs歐力士 DAZN2

WTT

11:00LIVE WTT冠軍賽 仁川站 8強 （上）
18:00LIVE WTT冠軍賽 仁川站 8強 （下）

F1

13：45 日本站 排位賽 愛爾達體育1台、緯來體育

TPBL

14：30 海神vs國王 YouTube
17：00 夢想家vs攻城獅 YouTube

PLG

17：00 獵鷹vs鋼鐵人 民視第一台

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