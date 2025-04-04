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中職》曾子祐的本季首安、魔鷹的本季首轟 都出來啦！

2025/04/04 16:50

魔鷹擊出陽春砲。（記者李惠洲攝）魔鷹擊出陽春砲。（記者李惠洲攝）

〔記者倪婉君／高雄報導〕台鋼雄鷹開季就陷入3連敗低潮，其中團隊打擊率僅1成43成為主因，今天回到澄清湖主場後打線有起色，其中「鷹狀元」曾子祐的本季首安在1局下出爐，洋砲魔鷹的本季首轟則在2局下緊接亮相。

台鋼開季3戰都在客場，今回到主場受到高雄鄉親熱烈歡迎，逾萬張內野票券在開賽前就宣布完售，現場售票口僅提供外野及差價補票服務。

台鋼總教練洪一中賽前才在談前3戰的攻擊能力不彰，除了強調中心棒次還沒有長打出現，狀況真的不理想，且從魔鷹的擊球內容來看，也還沒有找到手感。不過今擔任先發4棒DH的魔鷹在2局下首打席亮相時，就讓現場球迷陷入瘋狂，因為他轟出一發中外野陽春砲，在休息室的洪總也拍手。

至於前3場累計11打數無安打的曾子祐，賽前才在講擊球感覺有愈來愈好，也在打擊練習時很努力把狀況調整好，「當然第一支還沒出來，心情沒那麼放得開，還是告訴自己心態要保持正面」。不過今擔任先發2棒游擊手的曾子祐，在首打席就從未對決的樂天新洋投霸鉧德手中敲安，渴望的第1安終於出現，只可惜後來嘗試盜壘失敗。

魔鷹擊出陽春砲。（記者李惠洲攝）魔鷹擊出陽春砲。（記者李惠洲攝）

曾子祐。（記者李惠洲攝）曾子祐。（記者李惠洲攝）

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