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中職》扣薪是事實 林泓育未行使FA的理由很務實

2025/04/04 17:44

林泓育。（記者李惠洲攝）林泓育。（記者李惠洲攝）

〔記者倪婉君／高雄報導〕39歲的樂天桃猿老將林泓育去年季後並未行使自由球員（FA）資格，以3年遭減薪的純球員合約續留，他今賽前受訪指出，去年的自由市場行情確實不錯，「我覺得我沒有到那種行情，這是我對自己的評價。」他強調並非「縮小自己」，而是經過非常多的評估之後，才做出的決定。

這是林泓育和桃猿球團簽下的第5紙複數年合約，他在陣中已是精神領袖的存在，就連教頭古久保健二都用「不可或缺的存在」來形容。只是和以往都是月薪遞增的複數年合約不同，林泓育這次很坦然面對扣薪，「這是事實，是正常情況下去發生的，沒什麼好去避諱，我也答應了公司的條件，又不是壓著我簽。」

只是提及為何未行使FA，林泓育坦言在做一個決定之前，要評估的東西非常多，除了之前他說過對這支球隊已有感情，也從實際面去考量，「制度是放在那裡，要去挑戰它的時候，說實在也要有一些籌碼，這是比較在商言商的講法。」

林泓育向來都是自己跟球團談約，並未聘請經紀人，他不諱言或許由經紀公司去談，可能會比他自己談的合約好很多，「我個人的想法，比較傾向是你如何跟公司談，而不是跟別人比較之後，再去跟公司談，我覺得這樣對公司和對我自己都不公平。」

「往後會發生什麼事情，我不知道，或許我出去（指行使FA）會更好，但這是我個人的選擇，自己要去承擔。」林泓育在樂天開季前3戰都擔任先發4棒DH，今對台鋼的首打席就敲出安打，在桃猿的第16個球季繼續穩定展現身手。

林泓育。（記者李惠洲攝）林泓育。（記者李惠洲攝）

林泓育。（記者李惠洲攝）林泓育。（記者李惠洲攝）

林泓育。（記者李惠洲攝）林泓育。（記者李惠洲攝）

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