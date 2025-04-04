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網球》轟大滿貫獎金分配不合理 挪威一哥：每提升1％都意義重大

2025/04/04 18:26

挪威一哥魯德。（資料照，美聯社）挪威一哥魯德。（資料照，美聯社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕世界排名前20的男女網球職業球員聯名向四大滿貫賽提出增加獎金分配的要求，而挪威一哥魯德（Casper Rudd）也認為當前的獎金分配很不合理，並提出其他職業運動為例。

「作為選手，我認為現行分配方式不合理。」魯德說：「若與NBA、NFL、MLB等其他全球頂級聯盟相比，他們的選手收入比例約達50％。」他指出，多數人可能不瞭解大滿貫收益的具體分配，理想狀態選手應該獲得50％，「雖然可能永遠達不到，但每提升1％都意義重大。」

魯德說：「對於那些賽季收入未達百萬，又常在首輪就被淘汰的選手，多幾千元美元獎金就能帶來實質幫助，而現行僅15％的選手參與分成比例並不公平。」他也補充，「以大滿貫提前開賽變成15天為例，除溫網外的三大滿貫都未經選手協商就自行決定，我們認為是時候召開會議，針對這些議題展開討論。」

以澳網為例，近220萬美元（約7338萬台幣），第一輪止步約8.3萬美元（約277萬台幣），雖然頂級球星能從獎金獲益，但較低排名的選手往往因為缺乏穩定贊助，以及昂貴的教練、旅行和住宿費用而陷入困境，而ATP和WTA世界排名20的球員也希望藉由發聲，增加並且更公平地分配獎金收入。

魯德。（資料照）魯德。（資料照）

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