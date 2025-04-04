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中職》張志豪挺身而出、德保拉8局好投！兄弟賞獅隊本季首敗

2025/04/04 19:31

德保拉。（中信兄弟提供）德保拉。（中信兄弟提供）

〔記者林宥辰／台中報導〕獅隊布雷克、中信兄弟德保拉，繼開幕戰後再次同場較勁，這次德保拉表現回穩，交出8局無失分好投，本季首度先發出賽的張志豪則是攻守表現亮眼，幫助球隊終場2:0贏球，統一獅則吞本季首敗。

4局上，獅隊首位打者林子豪敲二壘打，2出局一二壘有人狀況下，林培緯右外野方向安打，林子豪搶攻本壘，卻遭本季首度出賽的中信兄弟右外野手張志豪精準長傳助殺，獅隊錯失先馳得點契機。

4局下，曾頌恩滾地球造成獅隊游擊手陳聖平失誤，2出局後詹子賢、岳東華接連選到保送，高宇杰擊出滾地球，兄弟也未能得分。

中信兄弟今由資深的張志豪出任首棒、右外野手。賽前，中信兄弟總教練平野惠一才說，希望張志豪做好榜樣，而他今攻守都有亮點。除了4局美技，5局下首位上場還從布雷克手中開轟，幫助中信兄弟取得領先。

6局下，兄弟攻勢再起，江坤宇二壘打、詹子賢內野安打，1出局後高宇杰選到保送造成滿壘，布雷克退場，鄭鈞仁接替面對張志豪投出保送，兄弟再擠回1分。

德保拉8局用94球，被擊出7安打、3次三振、1次保送，無失分，拿下本季個人首勝。

德保拉。（中信兄弟提供）德保拉。（中信兄弟提供）

張志豪開轟。（中信兄弟提供）張志豪開轟。（中信兄弟提供）

張志豪開轟。（中信兄弟提供）張志豪開轟。（中信兄弟提供）

張志豪開轟。（中信兄弟提供）張志豪開轟。（中信兄弟提供）

張志豪開轟。（中信兄弟提供）張志豪開轟。（中信兄弟提供）

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