TPBL》「金牌狀元」林信寬轟生涯新高25分 雲豹逆轉戰神終止5連敗

台啤永豐雲豹林信寬（左）進攻籃框造成對手犯規。（記者陳志曲攝）

〔記者盧養宣／桃園報導〕桃園雲豹今在主場迎戰台北台新戰神，靠「金牌狀元」林信寬攻下生涯新高25分領軍，克服一度17分落後，以100：97逆轉戰神，終止5連敗低潮。

雲豹上次贏球已經是3月1日，逾一個月不知贏球滋味，開賽還能與對手有來有往，隨後戰神靠米勒能裡能外的輸出拉出一波14：3的小高潮，打完首節握有30：20的雙位數優勢。

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雲豹次節重整旗鼓展開反撲，靠林信寬獨攬10分、圖霸也有7分貢獻，在上半場結束前追到56：60。林信寬上半場攻下全場最高16分，戰神則以投進4顆三分球的黃聰翰15分最佳。

前兩節都轟30分的戰神易籃後進攻受到雲豹限制，單節只拿20分，雲豹則靠林信寬攜手艾吉與圖霸兩位外援飆分，反倒帶著82：80進入決勝節，前三節只拿5分的高錦瑋末節加入得分行列，戰神展現韌性緊咬比分，在最後17秒追到97：98只剩一分差，不過接下來圖霸2罰俱中，幫助雲豹帶走勝利。

林信寬攻下生涯新高25分、另有11籃板，圖霸挹注18分，克羅馬與艾吉各有15分貢獻，高錦瑋11分、5助攻、2抄截。

戰神方面，米勒拿全隊最高22分，黃聰翰與莫爾曼各有17分演出，麥卡倫替補上陣18分，丁聖儒9分、9助攻作收。

台啤永豐雲豹林信寬（左）進攻籃框造成對手犯規。（記者陳志曲攝）

台啤永豐雲豹高錦瑋（左）跳起傳球。（記者陳志曲攝）

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