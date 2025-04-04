中職》台鋼逆轉勝後 後勁的「蝴蝶球」成為關鍵詞

〔記者倪婉君／高雄報導〕台鋼雄鷹今天在9局下靠張肇元的再見安打，以4：3氣走樂天桃猿，但賽後訪問時，台鋼先發投手後勁的「蝴蝶球」成為熱門話題，連總教練洪一中都稱讚說：「他從春訓就一直在練蝴蝶球，而且投得還不錯，準確度滿高的。」

據張肇元賽後提供的資訊，印象中後勁今天比賽用了5顆蝴蝶球，就連蹲捕的張肇元都嚇一跳地說，「他怎麼投了這麼多顆，春訓比賽時可能1場就1顆。」3局上面對樂天3棒梁家榮時，張肇元說：「我全部（球種）都比了，他怎麼都不要，那就比一個蝴蝶球，沒想到他點頭，重點是我還接到了。」

請繼續往下閱讀...

後勁在3局上用了2顆蝴蝶球，分別三振掉梁家榮和林子偉，他在三振掉林子偉下丘時笑得很開心，連打者都笑了，他透過翻譯表示：「春訓時對他們有丟過，可能他們也有印象。比賽要嚴肅面對，但也要享受當中樂趣。」

被問及學習蝴蝶球的起源，後勁說其實從高中就有在玩，現在的握法是從6、7年前開始認真揣摩，「契機是前年（在樂天）降二軍時，就再拿出來用一下，去年在傳接球或投牛棚時偶爾會拿出來，到了年底決定要放進武器庫。」結果今年春訓，後勁就很認真在練蝴蝶球，就連洪總都注意到了，還說：「一般現在很少看到敢在投手丘上投蝴蝶球，因為那顆球不好控制。」

後勁則說，之後比賽他還是會投蝴蝶球，只是投多投少就不一定了。

後勁。（記者李惠洲攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法