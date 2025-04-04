日職》宇宙軟怎麼了？去年勝投王被西武打爆、軟銀相隔4272天單獨墊底

西武獅擊敗軟銀收下本季首勝，輸球的軟銀在太平洋聯盟單獨墊底。（圖片取自X）

〔體育中心/綜合報導〕上季宰制太平洋聯盟的福岡軟銀鷹開季不順，今天派出去年勝投王有原航平先發，想不到面對去年墊底，今年尚未開張的西武獅竟遭到打爆，終場軟銀以0：6慘遭西武獅完封，相隔4272天在太平洋聯盟以1勝5敗單獨墊底。

軟銀在上個賽季從4月就在第一名獨走，7月底就點亮魔術數字後於9月封王，睽違4年收下太平洋聯盟優勝，不過日本大賽上，軟銀遭橫濱DeNA逆轉，無緣拿下日本一。

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今年開季軟銀狀態不佳，首個系列賽遭到羅德橫掃，第二個系列賽與日本火腿1勝1敗戰平。今天對上開季0勝4敗的西武獅，軟銀派出去年14勝的王牌有原航平登板，結果有原航平只投3.1局就狂失6分，防禦率爆增至11.32。

軟銀打線受制於今井達也7局10K無失分好投，終場以0：6遭到完封，賽後更以1勝5敗被1勝4敗的西武獅超車，落到太平洋聯盟單獨墊底。

西武獅開季首勝到手，除了先發投手今井達也的好投外，渡部聖弥3打數3安打，選到1次四壞保送被觸身球1次共5度上壘，野村大樹與長谷川信哉皆進帳2分打點。同時這一勝也是監督西口文也的首勝。

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