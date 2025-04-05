日職》「就到今天為止」 軟銀監督對連5年二軍全壘打王說重話掀熱議

砂川理查（中）。（資料照，中職提供）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕軟銀在昨日不敵西武獅，相隔4272天在太平洋聯盟單獨墊底，賽後監督不僅表示將會下放25歲美日混血好手砂川理查，其說法更引起熱烈討論。

軟銀昨日受制於西武先發今井達也7局10K好投壓制，自家王牌有原航平更在單局被敲6分大局，終場以0：6吞敗，開季1勝5敗暫居太平洋聯盟最後一名，自2013年7月以來，相隔4272天再次單獨墊底。西武獅則靠擊敗軟銀開胡，以1勝4敗領先軟銀。

請繼續往下閱讀...

賽後軟銀監督小久保裕紀還談到陣中的混血好手砂川理查，他明確表態：「理查就到今天為止了，明天會被下放二軍。」昨日的比賽，砂川理查前兩打席都吞下三振後被代打退場，本季打擊率僅0.091，苦吞聯盟最多的12次三振，而在二軍打擊率2成93的廣瀨隆預計將會頂替他的一軍空缺。

小久保裕紀在賽後對砂川理查使用的「今日で終わりです」引起網友討論，因為這句話並非僅表示砂川理查要被下放，而具有強烈的宣告感，讓人有種球團不打算再給他機會的感覺。日本網友表示：「是否代表他在軟銀生涯的終結？」、「從來沒想到有一天會聽到有人對選手說這句話。」

砂川理查曾是備受期待的力量型好手，然而他卻始終未能站穩軟銀一軍，在他去年連續5年拿下日職二軍西部聯盟全壘打王後，便於談約時向軟銀表達希望轉隊的意圖，但卻遭到球團拒絕，最終簽下1000萬日圓的合約，如今他開季表現不佳，再被教頭說重話，本季有可能不會再看到他重返一軍。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法