中職》台鋼再見安逆轉擒猿！秦良丰現場見證落淚：絕不放棄

前傘兵秦良丰，4日到澄清湖棒球場看台鋼雄鷹的比賽，被台鋼最後靠再見安打逆轉勝感動到流淚。（擷取自秦良丰臉書）

台鋼雄鷹驚奇打出讓球迷感動的逆轉勝。（擷取自秦良丰臉書）

〔記者許麗娟／高雄報導〕中華職棒台鋼雄鷹昨（4）日在高雄澄清湖棒球場進行本季主場開幕戰，7年前因跳傘訓練墜地重傷的傘兵秦良丰與家人受邀到場看球，台鋼一路落後，但9局下，靠著張肇元擊出2分再見安打逆轉勝。秦良丰賽後在臉書發文指感動到掉眼淚了，並直呼「不到最後一刻，絕對不要放棄！」

台鋼雄鷹昨晚在主場迎戰樂天桃猿，到9局上仍以2比3落後，9局下最後反攻機會，在1出局後，先是王柏融、魔鷹接連敲出安打上壘，再靠張肇元擊出2分安打逆轉賽局，終場台鋼以4比3贏球，也讓主場球迷嗨翻。

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傘兵秦良丰在跳傘墜地重傷後，靠著堅強的毅力持續復健，從全身癱瘓到如今已能站立及靠著輔助步行、爬梯，在現場看完這場球賽後，他昨在個人臉書分享，「事實證明，不到最後一刻，絕對不要放棄！今天的台鋼雄鷹真的是太棒了！從第1局上開始就處於落後，雖然一度追平比分，但馬上又被反超，可是到了最後還是反轉拿下了勝利，整個熱血沸騰啊！特別是最後一局，都感動到掉眼淚了。重點是今天台鋼雄鷹的美技，全壘打、雙殺（還不只一次）一次看到飽。」

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