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MLB》日本強投今永昇太7.1局超優質先發！小熊終結教士開季7連勝

2025/04/05 07:16

今永昇太。（美聯社）今永昇太。（美聯社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕小熊今天展開與教士的3連戰，系列賽首戰推出日本強投今永昇太先發，他主投7.1局繳出只失1分的優質先發，幫助小熊終場3：1贏球，更終結教士的開季7連勝。

小熊1局下藉著教士先發投手瓦茲奎茲（Randy Vásquez）連續3次保送，1：0先馳得點。今永前2局上演6上6下，3局上2出局後內角速球遭到馬度納多（Martín Maldonado）逮中挨轟，失掉1分遭到追平。

5局下小熊在2出局後展開攻勢，哈普（Ian Happ）敲安後，瓦茲奎茲又接連保送並退場，教士派出松井裕樹後援，結果被代打的老將透納（Justin Turner）敲安送回超前分，接著史萬森（Dansby Swanson）內野滾地球再追加保險分，小熊3：1領先。

今永昇太後續並未再讓教士打線越雷池一步，6、7兩局更繳出三上三下，並在8局上解決首名打者後功臣身退。此役今永主投7.1局僅被敲4安，包含1發陽春砲，失掉1分，送出4次三振沒有保送。最終小熊再用2投封鎖教士，賞給對方本季首敗，今永拿下本季第2勝，賽後防禦率0.98。

教士先發投手瓦茲奎茲今天控球不穩，只投4.2局就送出5次保送，另有2次三振，被敲2支安打，失掉3分有2分責失，吞下本季首敗，防禦率1.69。

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