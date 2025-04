MLB》「法官」賈吉本季第6轟平貝比魯斯偉業！洋基72億王牌奪首勝

賈吉。(路透)

林子翔/核稿編輯

〔體育中心/綜合報導〕洋基今天展開與海盜客場3連戰,當家明星重砲「法官」賈吉(Aaron Judge)再度升堂,敲出本季第6轟,追平隊史神紀錄。終場洋基9:4輕取海盜,收下2連勝。

洋基今天扮演機關槍打線,不斷痛毆海盜先發投手凱勒(Mitch Keller),讓他只投3.2局就被狂敲8支安打,也從他手中選到4次四壞保送(另有1次觸身球),得到7分,4局打完就已經取得7:1大幅領先。

在凱勒退場後,洋基5、6局遭到左投溫茲(Joey Wentz)封鎖。7局上海盜派出去年效力過洋基的左投梅薩(Tim Mayza),結果在1出局一壘有人時,近況火燙的洋基隊長賈吉鎖定第一顆失投伸卡球,夯出中外野方向403英呎2分砲,本季第6轟出爐。儘管海盜7局下追回3分也無濟於事,洋基順利拿下系列賽開門紅。

Aaron Judge has played seven games this season.



Aaron Judge has hit SIX home runs this season! pic.twitter.com/Yx9PQzGix4