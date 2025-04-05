MLB》「法官」賈吉本季第6轟平貝比魯斯偉業！洋基72億王牌奪首勝

賈吉。（路透）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基今天展開與海盜客場3連戰，當家明星重砲「法官」賈吉（Aaron Judge）再度升堂，敲出本季第6轟，追平隊史神紀錄。終場洋基9：4輕取海盜，收下2連勝。

洋基今天扮演機關槍打線，不斷痛毆海盜先發投手凱勒（Mitch Keller），讓他只投3.2局就被狂敲8支安打，也從他手中選到4次四壞保送（另有1次觸身球），得到7分，4局打完就已經取得7：1大幅領先。

請繼續往下閱讀...

在凱勒退場後，洋基5、6局遭到左投溫茲（Joey Wentz）封鎖。7局上海盜派出去年效力過洋基的左投梅薩（Tim Mayza），結果在1出局一壘有人時，近況火燙的洋基隊長賈吉鎖定第一顆失投伸卡球，夯出中外野方向403英呎2分砲，本季第6轟出爐。儘管海盜7局下追回3分也無濟於事，洋基順利拿下系列賽開門紅。

Aaron Judge has played seven games this season.



Aaron Judge has hit SIX home runs this season! pic.twitter.com/Yx9PQzGix4 — MLB （@MLB） April 4, 2025

賈吉今天5打數1安打就是全壘打，另吞下3K，開季7場比賽已經敲出6發全壘打，打擊率0.379，攻擊指數1.558。此外，這也是賈吉生涯第1000場出賽，敲出321轟，正式追平貝比魯斯（Babe Ruth）生涯前1000場隊史最多轟紀錄。

洋基今天的先發投手是休季簽下8年2.18億美元（約新台幣72億）的王牌左投佛里德（Max Fried），他主投5.2局被敲出6支安打包含1轟，飆出6次三振，另有1次保送，僅失1分奪本季首勝，防禦率2.61。

佛里德。（美聯社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法