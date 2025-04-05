MLB》「宇宙道奇」補強法引球界議論 哈波力挺：只有輸家才抱怨

大谷翔平。（資料照，美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洛杉磯道奇去年奪得世界大賽冠軍後仍持續補強，本季團隊薪資接近3.2億美元居全大聯盟第二高，而且有超過10億美元（約新台幣327億）的合約是延遲支付，引起球界、球迷們看法不一。費城人強打哈波（Bryce Harper）今天受訪則力挺道奇，「我覺得只有輸家才會抱怨。」

道奇在休賽季簽下兩屆塞揚強投史奈爾（Blake Snell）、後援火球男史考特（Tanner Scott）、前國聯救援王葉茲（Kirby Yates）、前明星外野手康佛托（Michael Conforto），以及日本「令和怪物」佐佐木朗希。道奇也簽回T.赫南德茲（Teoscar Hernández）、崔南（Blake Treinen）、艾德曼（Tommy Edman）等好手。

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《美臉社》報導，哈波表示，「我不知道人們會不會喜歡這樣的說法，但我覺得只有輸家才會抱怨他們在做的事情。我認為它們是一支很棒的球隊，很棒的球團。」

哈波指出，「這就是為何選手想去那裡打球的原因。洛杉磯是一個很棒的城市，適合打球。基本上是整個世界萬象的中心，從美食、夜生活、體育、到道奇、（NBA）湖人，什麼都有。他們會繼續吸引選手，從這項運動中挖角，不論是牛棚、先發投手、國際球員，他們就是在做道奇隊要做的事情。」

道奇目前有採取延遲支付合約的選手，包含日本巨星大谷翔平、貝茲（Mookie Betts）、佛里曼（Freddie Freeman）、T.赫南德茲、艾德曼、史奈爾、史考特、明星捕手史密斯（Will Smith）等人。

費城人強打哈波。（資料照，美聯社）

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