MLB》紅襪開轟慶祝秀新招 戴「綠色怪物」頭套讓教頭也嚇到

史托瑞開轟後，戴紅襪吉祥物沃利的頭套慶祝。（美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕紅襪今天在主場開幕戰面對紅雀，靠「故事哥」史托瑞（Trevor Story）、W.阿布瑞尤（Wilyer Abreu）相繼開轟，全隊敲出16支安打，紅襪最後以13比9贏球。特別的是，紅襪隊有新的開轟慶祝儀式，就是戴上吉祥物綠色怪物沃利（Wally）的頭套，讓紅襪教頭柯拉（Alex Cora）都嚇到。

紅襪隊首局靠史托瑞的三分砲，以及W.阿布瑞尤的陽春砲在內，單局轟進5分。而他們繞壘回到休息室的時候，戴上沃利頭套與對手擊掌慶祝。根據紅襪隊官網報導，這個是由紅襪外野手杜蘭（Jarren Duran）想出的點子。

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「太棒了。」史托瑞表示，「我覺得Jarren去找來那頭套，或是讓這件事成真，看起來很棒。雖然幾乎戴不下我們的頭，但不管怎樣我都會硬塞進去，這是一件很有趣的事情。希望我們今年能經常戴上它。」

杜蘭表示，這個點子雖然是他想出來的，但他認為這要歸功於球隊助理總管費雷拉（Raquel Ferreira），因為她真的把這個吉祥物頭套的道具弄來了，「她跟我說不要抱太大期望，結果昨天，竟然是（紅襪吉祥物）沃利親自頭套拿給我，所以這件事真的很酷。」

W.阿布瑞尤開轟後，戴紅襪吉祥物沃利的頭套慶祝。（美聯社）

身為紅襪教頭的柯拉坦言，他直到賽前才看到這個吉祥物頭套，「我當時心想，『喔天啊，真的假的』，但這一切都是為了好玩，我們本來就是娛樂產業的一部分，大家也喜歡這個東西。如果他們（球員）想要玩，沒問題。他們可以盡情去做。」

紅襪此戰全場敲16支安打，除了史托瑞的三分砲外，W.阿布瑞尤3安2打點包含一發陽春砲，開季低迷的德弗斯（Rafael Devers），今貢獻2安1打點、選到2次保送，賽後打擊率為1成67。杜蘭、柏格曼（Alex Bregman）各有2安1打點。

紅襪先發投手畢爾勒（Walker Buehler）主投5局失5分，靠隊友火力支援收下本季首勝。紅雀先發費德（Erick Fedde）主投3局失6分，吞本季首敗。

杜蘭。（法新社）

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