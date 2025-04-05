MLB》近4戰僅1安！洋基MVP強打傳傷情遭移出先發 布總曝詳細狀況

貝林傑。（資料照）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基今天以9：4擊敗海盜，收下3連戰開門紅。不過今天先發打序未見MVP強打貝林傑（Cody Bellinger）的名字，根據洋基總教練布恩（Aaron Boone）賽前說法，貝林傑因背部僵硬而缺席今天的比賽。

根據大聯盟官網洋基隨隊記者霍克（Bryan Hoch）報導，布恩透露貝林傑在昨天擊敗響尾蛇的比賽中，就已經出現背部不適的狀況。由於球隊隔天一早就要飛往匹茲堡比賽，布恩決定不要冒險將他排進先發打線。

請繼續往下閱讀...

「他的背真的很僵硬，雖然賽後稍微好一些。」布恩表示，「但我們凌晨2點才下飛機，我就覺得不如讓他休息一天，先把情況穩定下來。」布恩賽前也說貝林傑情況有所改善，有需要可以代打，不過最終貝林傑並未上場。

29歲的貝林傑在昨天的比賽未能敲安，事實上他近4場比賽只敲出1支安打，本季截至目前出賽6場，21打數敲出5安打，其中3安是洋基開季第2戰20：9打爆釀酒人的比賽中所揮出，打擊三圍.238/.296/.381，攻擊指數0.677，累積1轟、6分打點。

另外幾位洋基傷兵最新狀況，後援左投馬澤克（Tyler Matzek）即將開始在小聯盟1A投復健賽，預計4月底前準備好回歸大聯盟；後援右投艾佛羅斯（Scott Effross）復健遭遇挫折導致進度倒退，將會延後復出時間。

布恩還透露，因右肩闊背肌嚴重拉傷要缺陣數月的火球新人王希爾（Luis Gil），預計還需要7到10天才能開始傳接球訓練，有望在明星賽後加入球隊。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法