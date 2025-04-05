MLB》冠軍隊道奇將造訪白宮 曾婉拒見川普的貝茲確定要去有原因

貝茲（右）。（美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洛杉磯道奇去年奪得世界大賽冠軍，今年預計當地時間下週一造訪白宮，日本巨星大谷翔平將與美國總統川普（Donald Trump）相見。雖然道奇球星貝茲（Mookie Betts）過去在紅襪時期奪冠後，曾婉拒去白宮見川普，但貝茲今天受訪表示，會隨著道奇隊拜訪白宮。

貝茲在2018年幫助紅襪隊奪得世界大賽冠軍，他也是該年的美聯年度MVP，隔年2019年是川普總統第一個任期的期間，貝茲婉拒隨紅襪隊去白宮。道奇隊在2020年奪冠後，隔年2021年道奇隊參加前任總統拜登（Joe Biden）任內的冠軍慶祝活動。

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道奇隊上個月透過社群媒體發文確定，「依照棒球界以來的傳統。」川普總統邀請他們造訪白宮，而道奇隊也接受邀請。

《美聯社》報導，貝茲今天受訪表示，「在這個休息室內，沒有人需要像我一樣面對這樣的抉擇，這就是讓事情變得困難的地方，但事情就是這樣。我絕對不是要把這件事變成政治問題。這純粹只是我想和我的隊友們一起慶祝，我能收到這樣的邀請，是一種榮幸。我只是想和他們一起出席。」

貝茲指出，回頭來看，當年沒有隨紅襪隊造訪白宮，讓他感到後悔，「我那時沒有出席，是一種非常自私的行為，非常自私，我不會再犯那樣的錯誤。」貝茲說，「對我來說，和他們一起出席很重要，當我晚上照鏡子的時候，知道我做了覺得對道奇最好的決定。」

此外，美式足球NFL超級盃冠軍隊費城老鷹，也預計將在美國時間4月28日造訪白宮。

美國總統川普。（資料照，路透）

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