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MLB》缺右打的洋基終於補強！簽下春訓火燙卻被DFA的左右開弓好手

2025/04/05 08:39

哈默爾。（資料照）哈默爾。（資料照）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕根據《ESPN》知名記者帕桑（Jeff Passan）報導，缺乏右打戰力的洋基以小聯盟合約，簽下30歲工具人哈默爾（Cooper Hummel）。他將從3A出發，若升上大聯盟，將獲得82萬美元的年薪。

能夠鎮守一壘、角落外野與捕手的哈默爾，最初是釀酒人於2016年選進的好手，2021年交易大限前被送往響尾蛇，2023年季前又被交易至水手。上季哈默爾來到太空人，但在大聯盟僅8打數未敲安，在3A出賽101場，打擊率0.277，攻擊指數0.873，敲出10轟、59分打點。

哈默爾今年春訓表現不俗，出賽17場累積38打數，打擊三圍.316/.435/.447，攻擊指數0.882，選到7保送、貢獻2打點。然而他最終還是沒有擠進太空人開季名單，由於他已無小聯盟下放權，因此若要回到3A，必須先遭太空人DFA（指定讓渡）。

在被DFA後，洋基以小聯盟合約網羅哈默爾，補上開季前一直尋找的板凳右打缺口。儘管哈默爾自2023年以來只在大聯盟出賽16場，但他在3A的4個球季打擊三圍.285/.419/.480，有望為洋基增添一壘與捕手的板凳深度。

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