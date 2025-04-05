晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 日職

日職》「被對手掌握了！」戶鄉翔征防禦率破5 前名捕點出問題

2025/04/05 10:01

戶鄉翔征。（資料照，美聯社）戶鄉翔征。（資料照，美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕讀賣巨人王牌投手戶鄉翔征今年開季狀況欠佳，昨晚在東京巨蛋面對阪神虎，戶鄉翔征僅投3局失3分就被KO，巨人軍最後以2比7輸給虎軍。擔任球評的前日職名捕里崎智也認為，戶鄉翔征的球路似乎有點被對方掌握住。

巨人與阪神的比賽精華影片請點此

戶鄉翔征在3月28日的開幕戰先發面對養樂多燕子，主投5局失4分2分自責，無關勝敗。戶鄉昨晚面對阪神虎，僅投3局用63球，被敲7安，失掉3分，三振、保送2次，兩度被阪神球星中野拓夢盜壘成功。戶鄉翔征開季2場先發吞1敗，防禦率5.63。

里崎智也認為，戶鄉翔征這場先發的投球表現，整體球路偏高、偏紅中，低球無法引秀對方出棒，可能是指叉球的球速慢、掉太快。里崎智也提到，「現場的狀況是打者有點能掌握他的球路，確實變得有點困難，要運用接下來的一週好好調整」。

而另一名日本球評江本孟紀認為，戶鄉翔征的投球節奏太急了，「他是一名節奏很快的投手，但需要稍微慢下來丟球，不論是指叉球還是變速球，都有點偏高。」

江本孟紀認為，戶鄉翔征主要的問題是節奏太快，尤其是在固定式投球的時候，「我覺得他應該再冷靜一點，稍微放慢節奏會比較好。」

戶鄉翔征去年先發26場，交出12勝、防禦率1.95的成績，共投180局賞156次三振，摘得上季中央聯盟三振王。此外，戶鄉翔征也是2024年世界棒球12強賽日本隊國手。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中