日職》「被對手掌握了！」戶鄉翔征防禦率破5 前名捕點出問題

戶鄉翔征。（資料照，美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕讀賣巨人王牌投手戶鄉翔征今年開季狀況欠佳，昨晚在東京巨蛋面對阪神虎，戶鄉翔征僅投3局失3分就被KO，巨人軍最後以2比7輸給虎軍。擔任球評的前日職名捕里崎智也認為，戶鄉翔征的球路似乎有點被對方掌握住。

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戶鄉翔征在3月28日的開幕戰先發面對養樂多燕子，主投5局失4分2分自責，無關勝敗。戶鄉昨晚面對阪神虎，僅投3局用63球，被敲7安，失掉3分，三振、保送2次，兩度被阪神球星中野拓夢盜壘成功。戶鄉翔征開季2場先發吞1敗，防禦率5.63。

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里崎智也認為，戶鄉翔征這場先發的投球表現，整體球路偏高、偏紅中，低球無法引秀對方出棒，可能是指叉球的球速慢、掉太快。里崎智也提到，「現場的狀況是打者有點能掌握他的球路，確實變得有點困難，要運用接下來的一週好好調整」。

而另一名日本球評江本孟紀認為，戶鄉翔征的投球節奏太急了，「他是一名節奏很快的投手，但需要稍微慢下來丟球，不論是指叉球還是變速球，都有點偏高。」

江本孟紀認為，戶鄉翔征主要的問題是節奏太快，尤其是在固定式投球的時候，「我覺得他應該再冷靜一點，稍微放慢節奏會比較好。」

戶鄉翔征去年先發26場，交出12勝、防禦率1.95的成績，共投180局賞156次三振，摘得上季中央聯盟三振王。此外，戶鄉翔征也是2024年世界棒球12強賽日本隊國手。

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