MLB》大谷敲安、山本由伸6局超好投問天！道奇8連勝不敗金身遭攻破

山本由伸。（法新社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇今天與費城人展開客場3連戰，日本王牌山本由伸主投6局僅失1分，繳出優質先發；然而道奇打線卻甦醒過晚，終場2：3不敵費城人，中斷開季8連勝。

山本由伸開賽1出局後被透納（Trea Turner）敲出二壘安打，接著透那盜三壘，山本想牽制卻發生暴傳，直接讓透納回本壘得分。山本回穩後未再讓費城人打者有太多攻勢，此役主投6局被敲3安打，送出5K與3保送，失1分非責失，防禦率1.69。

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然而費城人先發左投魯薩多（Jesus Luzardo）更威風八面，今天7局只被道奇打線敲2支安打，送出多達8次三振，另有2次保送。費城人更在7局下棒打道奇明星後援葉茲（Kirby Yates），取得3：0領先。

8局上道奇終於有攻勢，2出局後大谷翔平敲出初速104.3英哩強勁一壘安打，形成一、三壘有人。接著輪到貝茲（Mookie Betts）打擊，結果大谷這時選擇盜二壘，卻被費城人明星鐵捕瑞爾穆托（J.T. Realmuto）逮個正著，道奇無功而返。

9局上道奇最後反攻，費城人派出明星終結者羅馬諾（Jordan Romano），貝茲開局選到保送並盜上二壘，接著艾德曼（Tommy Edman）一棒炸裂，本季第5轟將比分追成1分差。

接下來T.赫南德茲（Teoscar Hernandez）遭到三振，史密斯（WIll Smith）選到保送後退場，泰勒（Chris Taylor）代跑，而馬恩西（Max Muncy）也上場代打。結果馬恩西遭到三振，同時泰勒盜壘也被刺阻殺，道奇最終無緣逆轉，開季不敗金身遭攻破。

道奇今中斷8連勝，同時教士今天也中斷開季7連勝。大谷翔平今4打數1安打，打擊率0.324，攻擊指數1.057；山本由伸6局失1分優質先發，最終苦吞本季首敗。

大谷翔平。（美聯社）

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