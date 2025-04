MLB》台美混血球星卡洛爾雙響砲進帳3打點 響尾蛇逆轉國民

卡洛爾。(路透)

〔體育中心/綜合報導〕響尾蛇台美混血球星卡洛爾(Corbin Carroll)今天單場雙響砲進帳3分打點,加上葛里查克(Randal Grichuk)代打敲關鍵二壘安打,響尾蛇最後在客場以6比4逆轉擊敗國民。

響尾蛇奈勒(Josh Naylor)首局敲適時安打攻進1分,國民打線1局下靠阿布拉姆斯(CJ Abrams)陽春砲、賈西亞(Luis García Jr.)兩分彈,單局進帳3分,讓響尾蛇陷入1比3的落後。

卡洛爾在3局上敲出右外野陽春砲助響尾蛇追成2比3,這一轟的擊球初速為110.7英哩(約178.1公里),飛行距離為380英尺(約115.8公尺)。卡洛爾接著在5局上轟出兩分砲,幫助響尾蛇以4比3超前比數,「卡仔」這一轟的擊球初速為111.8英哩(約179.9公里),飛行距離為414英尺(約126.1公尺)。

雖然國民隊洛爾(Nathaniel Lowe)6局下敲陽春砲追成4比4平手,響尾蛇7局上2出局攻占一、三壘,葛里查克代打擊出右外野二壘安打,帶有2分打點,響尾蛇再度超前比數。響尾蛇牛棚S.米勒(Shelby Miller)、普克(A.J. Puk)、J.馬丁尼茲(Justin Martinez)合計3局無失分,守住戰果。

卡洛爾全場4打數2安都是全壘打,進帳3分打點,保送、三振各1次,跑回2分。卡洛爾本季出賽8場,共31打數敲8安,有3轟、6打點,打擊率2成58,整體攻擊指數(OPS)為0.991。

響尾蛇先發投手普法特(Brandon Pfaadt)主投6局失4分,摘本季首勝。響尾蛇目前以5勝3敗居國聯西區第四。

國民隊先發厄文(Jake Irvin)5局失4分無關勝敗,國民後援左投費雷爾(Jose A. Ferrer)1局失2分吞本季第2敗。國民隊以1勝6敗居國聯東區第四。

Corbin Carroll barrels this ball up for his second homer of the game!