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MLB》台美混血球星卡洛爾雙響砲進帳3打點 響尾蛇逆轉國民

2025/04/05 09:37

卡洛爾。（路透）卡洛爾。（路透）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕響尾蛇台美混血球星卡洛爾（Corbin Carroll）今天單場雙響砲進帳3分打點，加上葛里查克（Randal Grichuk）代打敲關鍵二壘安打，響尾蛇最後在客場以6比4逆轉擊敗國民。

響尾蛇奈勒（Josh Naylor）首局敲適時安打攻進1分，國民打線1局下靠阿布拉姆斯（CJ Abrams）陽春砲、賈西亞（Luis García Jr.）兩分彈，單局進帳3分，讓響尾蛇陷入1比3的落後。

卡洛爾在3局上敲出右外野陽春砲助響尾蛇追成2比3，這一轟的擊球初速為110.7英哩（約178.1公里），飛行距離為380英尺（約115.8公尺）。卡洛爾接著在5局上轟出兩分砲，幫助響尾蛇以4比3超前比數，「卡仔」這一轟的擊球初速為111.8英哩（約179.9公里），飛行距離為414英尺（約126.1公尺）。

卡洛爾。（路透）卡洛爾。（路透）

雖然國民隊洛爾（Nathaniel Lowe）6局下敲陽春砲追成4比4平手，響尾蛇7局上2出局攻占一、三壘，葛里查克代打擊出右外野二壘安打，帶有2分打點，響尾蛇再度超前比數。響尾蛇牛棚S.米勒（Shelby Miller）、普克（A.J. Puk）、J.馬丁尼茲（Justin Martinez）合計3局無失分，守住戰果。

卡洛爾全場4打數2安都是全壘打，進帳3分打點，保送、三振各1次，跑回2分。卡洛爾本季出賽8場，共31打數敲8安，有3轟、6打點，打擊率2成58，整體攻擊指數（OPS）為0.991。

響尾蛇先發投手普法特（Brandon Pfaadt）主投6局失4分，摘本季首勝。響尾蛇目前以5勝3敗居國聯西區第四。

國民隊先發厄文（Jake Irvin）5局失4分無關勝敗，國民後援左投費雷爾（Jose A. Ferrer）1局失2分吞本季第2敗。國民隊以1勝6敗居國聯東區第四。

卡洛爾。（路透）卡洛爾。（路透）

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